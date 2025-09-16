40 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- قوه قضائیه ایران اعلام کرد که مقامات آن کشور امروز چهارشنبه ١٧ سپتامبر مردی را پس از محکومیت به جاسوسی برای سازمان اطلاعات اسرائیل - موساد، به دار آویختند.

وب‌سایت خبری میزان آنلاین، وابسته به قوه قضائیه، اعلام کرد:«بابک شهبازی، صبح امروز پس از طی مراحل قانونی و تایید حکمش توسط دیوان عالی کشور، با طناب دار اعدام شد.»

ایران پیش و پس از جنگ ١٢ روزه با اسرائیل تعدادی افراد را به اتهام جاسوسی برای آن کشور به دار آویخته است.

ای‌اف‌پی/ب.ن