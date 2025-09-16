شرکت داروسازی بریتانیایی متعهد به سرمایهگذاری ۳۰ میلیارد دلاری در ایالات متحده شد
اربیل (کوردستان٢٤)- گروه داروسازی بریتانیایی - GSK، امروز چهارشنبه ١٧ سپتامبر، اعلام کرد که در پنج سال آینده ۳۰ میلیارد دلار در ایالات متحده سرمایهگذاری خواهد کرد، زیرا شرکتهای داروسازی با فشار دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، برای تولید بیشتر در این کشور مواجه هستند.
این شرکت اعلام کرد که این سرمایهگذاریها که در اولین روز سفر رسمی ترامپ به بریتانیا اعلام شد، تحقیق و توسعه GSK و همچنین ظرفیتهای تولید در ایالات متحده را تقویت خواهد کرد.
ترامپ پس از انتخاب مجدد خود، در تلاش برای مجبور کردن طیف وسیعی از صنایع به افزایش تولید داخلی، تعرفههای سنگینی وضع کرد و آنها را به مشارکت در کسری تجاری «ناعادلانه» ایالات متحده متهم کرد.
اما والمسلی، رئیس GSK، در بیانیهای گفت: «سفر رسمی این هفته، دو کشوری را که در زمینه علم و نوآوری در مراقبتهای بهداشتی در جهان پیشرو بودهاند، گرد هم میآورد.»
تعهد ایالات متحده شامل یک طرح ۱.۲ میلیارد دلاری برای ساخت یک کارخانه بیولوژیک در پنسیلوانیا برای توسعه درمانهای تنفسی و سرطان و توسعه هوش مصنوعی در پنج سایت تولیدی این شرکت در ایالات متحده است. GSK اعلام کرد که در حال حاضر حدود ۱۵۰۰۰ کارمند در ایالات متحده دارد و سرمایهگذاریهای آن «صدها شغل بسیار ماهر» ایجاد خواهد کرد.
ایافپی/ب.ن