دلوان محمد: در روز جهانی بهداشت اهمیت بیشتری به نظارت بر سلامت کودکان میدهیم
اربیل (کوردستان٢٤)- مدیرکل بهداشت اربیل، تاکید کرد که در چارچوب فعالیتهای کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، در روز جهانی بهداشت، اهمیت بیشتری به نظارت بر سلامت کودکان، داده میشود.
امروز چهارشنبه ١٧ سپتامبر، دکتر دلوان محمد، مدیرکل بهداشت اربیل، به کوردستان٢٤ گفت که در روز جهانی بهداشت، اهمیت بیشتری به نظارت بر سلامت کودکان میدهند و این در چارچوب فعالیتهای کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان، انجام میشود که اهمیت بسیاری به بخش بهداشت داده است.
او به هماهنگی خوب بین مدیریتهای بهداشت اقلیم کوردستان و سازمان بهداشت جهانی اشاره کرد، به خصوص از لحاظ آگاهیبخشی به شهروندان در چارچوب چند برنامه.
دکتر دلوان در خصوص بهداشت کودکان نیز گفت: مراکز بهداشت واکسن لازم برای حفظ سلامت کودکان را تامین میکنند. به مادران آگاهی داده میشود که در هنگام بیمار شدن کودکان چگونه در راستای معالجه با آنها رفتار کنند. همچنین برنامههایی برای مهد کودکها و مدارس در نظر گرفته شده و آزمایشهای لازم برای کودکان انجام میشود.
مدیرکل بهداشت اربیل، گفت که این گونه فعالیتها در هماهنگی با ادارات کل آموزش و پرورش اربیل بیشتر توسعه پیدا کردهاند.
ب.ن