وزارت کار: ۲۵۰۰ کودک محروم به مدارس بازگردانده شدند

5 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – معاون وزارت کار و امور اجتماعی دولت اقلیم کوردستان، در روز جهانی کودک، با بیان اینکه ۲۵۰۰ کودک محروم را به مدارس بازگردانده‌اند، تاکید کرد که راهبرد دولت اقلیم، پرورش کودکان در درون خانواده است، زیرا خانواده را بهتر و متفاوت‌تر از پرورشگاه‌ها می‌داند.

زکیه سید صالح، معاون وزارت کار و امور اجتماعی دولت اقلیم کوردستان، در روز جهانی کودکان به کوردستان۲۴ گفت:برای اولین بار است که در تمام مدیریت‌ها واحد نظارت و حفاظت از کودکان را تاسیس کرده‌ایم و به طور مداوم وضعیت آنها را پیگیری می‌کنیم و به مشکلاتشان را رسیدگی می‌کنیم.

وی افزود که با همکاری نهادهای وابسته به سازمان ملل توانسته‌اند در مدت ۹ ماه ۲۵۰۰ کودک معلول و محروم ۱۳ تا ۱۵ سال را تحت پوشش قرار دهند تا به مدارس بازگردند و به تحصیل ادامه بدهند.

او گفت: برای اولین بار توانسته‌اند با توصیه مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، نظام خانواده جایگزین را برای کودکان بی‌سرپرست به کار گیرند به خصوص در تعامل با خانواده‌هایی که می‌خواهند سرپرستی این کودکان را به عهده بگیرند.

معاون وزارت کار و امور اجتماعی دولت اقلیم کوردستان، تاکید کرد که راهبرد اقلیم کوردستان، پرورش کودکان در درون خانواده است، زیرا خانواده بهتر و متفاوت‌تر از پرورشگاه‌ها عمل می‌کند.

