ارتش لبنان سلطان مواد مخدر را دستگیر کرد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – یک منبع نظامی به خبرگزاری فرانسه گفت که ارتش لبنان، روز پنجشنبه ۲۰ نوامبر، نوح زعیتر، مشهورترین قاچاقچی مواد مخدر این کشور را در عملیاتی در شرق کشور دستگیر کرد.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، گفت که زعیتر، که تحت تحریم‌های اروپا و آمریکا قرار دارد، «در جریان یک عملیات امنیتی که توسط ارتش در بقاع انجام شد، دستگیر شد.»

در بیانیه‌ای از سوی ارتش آمده است که فردی با هویت نیوزیلندی را در یک کمین کنار جاده‌ای دستگیر کرده و او را یکی از «خطرناک‌ترین افراد تحت تعقیب» کشور نامیده است.

گفته شده است که او در نزدیکی روستای زادگاهش کنایسه، جایی که در محاصره هواداران مسلح زندگی می‌کرد، دستگیر شده است.

زعیتر - که نام او نوح زعیتر نیز نوشته می‌شود - ظاهرا یک امپراتوری واقعی را در دره بقاع لبنان در نزدیکی مرز سوریه اداره می‌کرد و مواد مخدر از جمله ماده محرک کاپتاگون را تولید و صادر می‌کرد.

او سال‌هاست که از دست مقامات لبنانی فراری است و ده‌ها حکم بازداشت و محکومیت کیفری به نام خود دارد.

در سال ۲۰۲۴، یک دادگاه نظامی او را به جرم تیراندازی به سربازان لبنانی و کشتن یکی از آنها، به اعدام محکوم کرد.

ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ او را تحریم کردند.

خزانه‌داری ایالات متحده در آن زمان اعلام کرد که او "یک فروشنده اسلحه و قاچاقچی مواد مخدر شناخته شده" است که گفته می‌شود فعالیت‌های خود را تحت حمایت مقامات بشار اسد، حاکم مخلوع سوریه، انجام داده است.

ایالات متحده او را به همراه دو پسرعموی اسد به دلیل قاچاق کاپتاگون تحریم کرد.

سوریه در زمان اسد به یک کشور تولید مواد مخدر تبدیل شد و صنعت چند میلیارد دلاری کاپتاگون تمام صادرات دیگر را تحت الشعاع قرار داد و هم حاکم سابق و هم بسیاری از دشمنان او را تامین مالی کرد.

این ماده مخدر مصنوعی، منطقه، به ویژه کشورهای ثروتمند حوزه خلیج مانند عربستان سعودی را فرا گرفت.

از آن زمان، این کشورها بیروت را برای مهار تولید و قاچاق مواد مخدر تحت فشار قرار داده‌اند.

زعیتر که در سال ۱۹۷۷ در خانواده‌ای قدرتمند از بقاع متولد شد، قبلا توجه رسانه‌ها را به خود جلب می‌کرد.

زعیتر که برخی او را «پابلو اسکوبار لبنان» می‌نامند، در سال ۲۰۰۸ به یک روزنامه‌نگار خبرگزاری فرانسه گفته بود که «من فقط از خدا می‌ترسم».

ای‌اف‌پی/ب.ن