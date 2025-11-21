4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – گای گیلبوا-دلال، گروگان اسرائیلی که ماه گذشته پس از بیش از دو سال اسارت آزاد شد، در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که در اسارت در غزه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.

او اولین مردی است که علنا اعلام می‌کند در حالی که توسط حماس گروگان گرفته شده بود، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.

در گزیده‌ای از مصاحبه با کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل که قرار است ویدیوی کامل آن امروز جمعه ۲۱ نوامبر پخش شود، گیلبوا-دلال این موضوع را شرح داد.

این مرد ۲۴ ساله گفت: "او اجازه داد دوش بگیرم و وقتی دوش گرفتنم تمام شد، من را از حمام بیرون کشید. او اجازه نداد لباس‌هایم را دوباره بپوشم. او مرا به اتاقشان برگرداند و سپس مرا روی یکی از صندلی‌های راحتی انداخت. او شروع به لمس تمام بدنم کرد و من خشکم زد. به او گفتم، شوخی می‌کنی، درسته؟ این در اسلام حرام است. او تفنگی را روی سرم و چاقویی را روی گلویم گذاشت و گفت اگر به کسی چیزی بگویم، مرا خواهد کشت.»

در پاسخ به این سوال که آیا این یک حادثه‌ی جداگانه بوده است، گیلبوا-دلال گفت نه، اما نخواست بیشتر توضیح دهد.

گیلبوا-دلال به همراه دوستش اویاتار دیوید در جشنواره موسیقی نوا در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در جریان حمله‌ی بی‌سابقه‌ی حماس به اسرائیل که باعث جنگ غزه شد، ربوده شد.

او در فوریه ۲۰۲۵ در یک ویدیوی حماس در حال تماشای یک مراسم آزادی گروگان‌ها در غزه از داخل یک وسیله نقلیه دیده شد که التماس می‌کرد آزاد شود.

گیلبوا-دلال به همراه ۱۹ گروگان بازمانده‌ی دیگر تحت شرایط آتش‌بس بین حماس و اسرائیل که در ۱۰ اکتبر به اجرا درآمد، آزاد شد.

گیلبوا-دلال و دیوید هر دو در ۱۳ اکتبر آزاد شدند.

شوش بدروسیان، سخنگوی دولت اسرائیل، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت:«شنیدن شهادت‌های شجاعانه گروگان‌های زنده آزاد شده ما دردناک و دلخراش است، اما نوری بر شرارتی که مردم ما دو سال در جهنم اسارت حماس تحمل کردند، می‌تاباند.»

در مارس 2024، آمیت سوزانا، اولین گروگانی بود که در مصاحبه‌ای با روزنامه نیویورک تایمز، علنا شهادت داد توسط یکی از اسیرکنندگانش مورد آزار جنسی قرار گرفته است.

آویوا سیگل، گروگان سابق، هفته گذشته در ژنو در برابر کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل شهادت داد که در طول اسارتش، یک زن جوان در حالی که می‌لرزید از حمام برگشت.

او گفت:«او به ما گفت که تروریست حماس تمام بدن او را لمس کرده و هر کاری که می‌خواست انجام داده است.»

سیگل همچنین داستان زنی را که با او در اسارت بود، بازگو کرد که به گفته او، توسط یکی از اسیرکنندگان مجبور به عمل جنسی در حمام شده بود.

در مارس 2024، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد، پس از ماموریتی به اسرائیل، در مورد خشونت جنسی در درگیری‌ها، گزارشی منتشر کرد.

در گزارش پرامیلا پاتن آمده است:«بر اساس روایت‌های دست اول گروگان‌های آزاد شده، تیم ماموریت اطلاعات واضح و قانع‌کننده‌ای دریافت کرد مبنی بر اینکه خشونت جنسی، از جمله تجاوز، شکنجه جنسی و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز علیه برخی از زنان و کودکان در طول مدت اسارتشان رخ داده است.»

در این گزارش آمده است جزئیات حساسی که با سازمان ملل به اشتراک گذاشته شده بود، برای محافظت از حریم خصوصی کسانی که با تیم ماموریت صحبت کرده‌اند، از گزارش حذف شده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن