مسرور بارزانی بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی هتیت را افتتاح کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – نخستوزیر اقلیم کوردستان، در آمیدی بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی هتیت را با تجهیزات پزشکی پیشرفته افتتاح کرد.
امروز چهارشنبه ۲۲ اکتبر، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در مراسمی در آمیدی، بیمارستان (قیام - هتیت) را افتتاح کرد.
نخستوزیر در ۷ سپتامبر ۲۰۲۰ سنگ بنای این بیمارستان و مجتمع سلامت هتیت در استان دهوک را گذاشت. سنگ این بیمارستان در زمان همهگیری کرونا گذاشته شد و نخستوزیر در سخنانی اظهار داشت که به رغم بحران مالی و همهگیری کرونا، دولت اقلیم کوردستان در حد توان مالی خود به اجرای طرحهای عمرانی ادامه خواهد داد.
وی افزود: هدف دولت ارایه بدون تبعیض خدمات به همه شهرها و مناطق کوردستان است.
بیمارستان هتیت، یک بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی است که به مساحت ۴۳ هزار متر مربع و با هزینه ۴۳ میلیون دلار احداث شده است. در این بیمارستان ۲۵ پزشک متخصص در زمینههای مختلف با در اختیار داشتن تجیهزات پزشکی پیشرفته، مامور به خدمت شدهاند.
با آغاز به کار این بیمارستان بیش از ۲۵۰ هزار هممیهن از خدمات آن بهرهمند خواهند شد.
ب.ن