اسپانیا میگوید «نقض حقوق بشر در غزه» را بررسی خواهد کرد
اربیل (کوردستان٢٤)- دادستان کل اسپانیا، امروز پنجشنبه ۱۸ سپتامبر اعلام کرد که برای کمک به دادگاه کیفری بینالمللی که به دنبال صدور حکم بازداشت برای مقامات ارشد اسرائیلی به اتهام جنایات جنگی است، «نقض حقوق بشر در غزه» را بررسی خواهد کرد.
این اعلامیه گام دیگری از سوی اسپانیا، منتقد سرسخت حمله ویرانگر اسرائیل به سرزمینهای فلسطینی، برای رهبری اقدامات بینالمللی در مورد این درگیری است که با حمله بیسابقه حماس به اسرائیل در سال ۲۰۲۳ آغاز شد.
دفتر دادستانی اسپانیا، آلوارو گارسیا اورتیز، در بیانیهای اعلام کرد که «فرمانی برای ایجاد یک تیم کاری با وظیفه بررسی نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر در غزه صادر کرده است.»
این بیانیه افزود که ماموریت این تیم تحقیقاتی «جمعآوری شواهد و ارائه آن به نهاد ذیصلاح و در نتیجه انجام تعهدات اسپانیا در مورد همکاریهای بینالمللی و حقوق بشر» خواهد بود.
در بیانیه آمده است:«با توجه به وضعیت فعلی در سرزمینهای فلسطینی، تمام شواهد، مستقیم یا غیرمستقیم، که میتوان در کشور ما» در مورد «جنایات مرتکب شده» در غزه جمعآوری کرد، «باید» برای استفاده بالقوه در پرونده دیوان کیفری بینالمللی «گنجانیده شود».
در این بیانیه به گزارش پلیس اسپانیا اشاره شده است که «اعمالی را که میتواند جنایت علیه جامعه بینالمللی» باشد و توسط ارتش اسرائیل در غزه انجام شده است، ثبت کرده است.
دیوان کیفری بینالمللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در عملیات اسرائیل در غزه صادر کرده است.
اسپانیا همچنین به پروندهای در دادگاه جهانی دیگری، دیوان بینالمللی دادگستری، پیوسته است که اسرائیل را به نسلکشی در غزه متهم میکند.
هر دو دادگاه مستقر در لاهه با انتقاد شدید اسرائیل و متحدانش در مورد این پروندهها روبرو شدهاند.
در ماه فوریه، ایالات متحده تحریمهایی را علیه دیوان کیفری بینالمللی اعمال کرد و گفت که این دیوان با حکم بازداشت نتانیاهو «از قدرت خود سوءاستفاده کرده است».
اسرائیل صلاحیت ۱۲۵ عضو دیوان کیفری بینالمللی را در این پرونده به چالش کشیده است.
روابط اسپانیا و اسرائیل بر سر این درگیری به تیرگی گراییده است، به طوری که اسرائیل سال گذشته پس از به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط اسپانیا، سفیر خود را از مادرید فراخواند.
هفته گذشته، اسپانیا پس از آنکه وزیر امور خارجه اسرائیل، دولت این کشور را به یهودستیزی متهم کرد، سفیر خود را از تل آویو فراخواند.
این اختلاف پس از آن رخ داد که پدرو سانچز، نخست وزیر، اقداماتی را اعلام کرد که به گفته او با هدف «متوقف کردن نسل کشی در غزه» انجام شده است.
