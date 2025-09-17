برگزاری دومین جشنواره محصولات محلی آکری

19 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- دومین جشنواره محصولات محلی آکری امروز پنجشنبه ۱۸ سپتامبر در مرکز آن شهر تاریخی با حضور بیش از 70 کشاورز، تاجر و شرکت‌های مواد غذایی در یک نمایشگاه سه روزه که برای عرضه کردن محصولات کشاورزی غنی منطقه طراحی شده است، افتتاح شد.

این جشنواره از ساعت 12 ظهر در میدان مرکزی آکری آغاز شد و تا شنبه 20 سپتامبر ادامه خواهد داشت. به گفته فاضل مصطفی، رئیس اداره کشاورزی آکری، این نمایشگاه همه روزه از ظهر تا پاسی از شب باز است و انتظار می‌رود حضور گسترده‌ای از سراسر اقلیم کوردستان در آن صورت گیرد. وی تایید کرد که بیش از 70 کشاورز و تاجر به همراه پنج شرکت مواد غذایی محصولات خود را در آن به نمایش گذاشته‌اند، در حالی که 70 غرفه برای نمایش و بازاریابی کالاهای محلی آکری و سایر مناطق کوردستان آماده شده است.

فرصتی حیاتی برای بازاریابی محصولات

در میان طیف گسترده‌ای از محصولات، کشاورزان انواع برنج کوردی از جمله بلغور، نخود و باقلا را در کنار آجیل، زردآلوی خشک، انجیر و سایر محصولات فصلی عرضه کرده‌اند. رضوان رمضان، کشاورز، به کوردستان24 گفت که علاوه بر محصولات محلی مانند بلغور، نخود، باقلا، کُنجی، گندم و زردآلو، بیش از پنج نوع برنج کوردی عرضه شده است. او ابراز خوش‌بینی کرد که این جشنواره منجر به فروش قوی شود و خاطرنشان کرد که «تقاضا برای محصولات آکری همیشه بالا بوده است.»

حاجی حکمت، زنبوردار مشهور این منطقه، از دولت اقلیم کوردستان برای برگزاری این جشنواره تقدیر کرد و آن را به عنوان «فرصتی حیاتی برای ما جهت بازاریابی عسل و سایر محصولاتمان» توصیف کرد. او این جشنواره را به «فروشگاهی تشبیه کرد که در آن، تنها در مدت زمان کوتاهی، می‌توانیم آنچه را که در تمام طول سال برای تولید آن زحمت کشیده‌ایم، بفروشیم.»

آکری، واقع در استان دهوک، به خاک حاصلخیز، آب و هوای مطلوب و منابع آب فراوان، شناخته شده است که آن را به یکی از پربارترین مناطق کشاورزی کوردستان تبدیل کرده است. محصولات آن نه تنها نیازهای محلی را برآورده می‌کند، بلکه به سایر مناطق اقلیم کوردستان نیز فرستاده می‌شود و به خارج از میهن هم صادر می‌شود. کارخانه‌هایی مانند «آریاس» محصولات کشاورزی خام آکری، از جمله برنج، آرد و سماق را قبل از ارسال به بازارهای داخلی و خارجی، فرآوری و بسته‌بندی می‌کنند.

انجیر

اوایل تابستان امسال، باغ‌های انجیر مشهور این منطقه به اوج برداشت خود رسیدند و روزانه چندین تن میوه برای توزیع در دهوک و فراتر از آن تولید کردند. سال گذشته، آکری بیش از ۸۰۰۰ تن انجیر تولید کرد و این منطقه اکنون بیش از ۲۵۰۰۰۰ درخت انجیر دارد. مقامات کشاورزی کیفیت استثنایی میوه را به آب و هوای منحصر به فرد و زمین حاصلخیز آکری نسبت می‌دهند. دکتر بدر سورچی، متخصص مواد غذایی، با اشاره به محصول انجیر آکری، به کوردستان24 گفت که انجیر یک «میوه معجزه‌آسا» محسوب می‌شود که نه تنها به خاطر طعمش، بلکه به خاطر فواید‌اش برای سلامتی، از کمک به هضم غذا و کاهش کلسترول گرفته تا بهبود سلامت پوست، استخوان و رشد مو، ارزشمند است.

سماق

سماق آکری، فراتر از انجیر، به عنوان یک محصول پرطرفدار در بازارهای داخلی و بین‌المللی ظاهر شده است. اوایل این ماه، تاجران محلی تایید کردند که پس از محموله اولیه هشت تنی، ۴۵ تن سماق قرمز با کیفیت بالا برای صادرات به ترکیه آماده شده است. مسعود محمد علی، تاجر، به کوردستان24 گفت که صادرات سود خوبی را برای کشاورزان تضمین می‌کند و قیمت‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته که کمبود صادرات، قیمت‌های بازار محلی را کاهش می‌داد، به بیش از ۵۰۰۰ دینار عراقی در هر کیلوگرم افزایش یافته است.

سیروان، تاجر دیگری، تاکید کرد که سماق کوردی به چین، نروژ، سوئد، دانمارک، آلمان، ایران و اردن نیز صادر می‌شود و امسال توجه ویژه‌ای به گونه معروف سماق زبر وجود دارد. دولت اقلیم کوردستان این صادرات را از طریق گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل و فرودگاه بین‌المللی اربیل، به عنوان بخشی از یک ابتکار گسترده‌تر برای توسعه صادرات کشاورزی کوردستان و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تسهیل کرده است.

حمایت از بخش خصوصی

این جشنواره همچنین بر حمایت مداوم دولت اقلیم کوردستان از کشاورزان و تولیدکنندگان کشاورزی، از جمله حمایت از بخش خصوصی برای بازاریابی کالاهای محلی، تاکید می‌کند. کابینه نهم نخست وزیر مسرور بارزانی، تنوع‌بخشی به کشاورزی و صادرات را در اولویت قرار داده و تضمین کرده است که محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی، خیار، انار، سیب و عسل به بازارهای خلیج، اروپا و آسیا صادر شوند. به گفته هیمن سید مراد، مدیرکل کشاورزی اربیل، روزانه بیش از ۳۰۰۰ تن محصول تازه از کوردستان به عراق و فراتر از آن صادر می‌شود.

در عین حال، آکری از سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه زیرساختی بهره‌مند می‌شود. در ژوئیه ۲۰۲۴، شهردار آکری، بلند رضا، تایید کرد که هشت پروژه به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دینار در حال انجام است، از جمله تعمیرات خیابان‌ها، مدارس، مساجد و سایر خدمات ضروری در ۲۵ محله و ۲۲ روستای این منطقه. این پروژه‌ها منعکس کننده استراتژی گسترده‌تر حکومت اقلیم کوردستان برای بهبود استانداردهای زندگی و در عین حال تقویت بنیان اقتصادی شهرهای کشاورزی مانند آکری است.

جشنی برای هویت و سنت‌ها

جشنواره محصولات محلی آکری نه تنها پتانسیل اقتصادی کشاورزی کوردستان، بلکه ارزش فرهنگی آن را نیز برجسته می‌کند. کشاورزان، بازرگانان و خانواده‌ها این رویداد را به عنوان جشنی برای هویت و سنت‌های خود می‌بینند که ثمره یک سال کار و تلاش را گرد هم می‌آورد. برای ساکنان آکری، این جشنواره هم یک بازار و هم یک صحنه است و جایگاه این منطقه را به عنوان یکی از حیاتی‌ترین قطب‌های کشاورزی اقلیم کوردستان، جایی که انجیر، عسل، برنج و سماق نماد غنای زمین و تاب‌آوری مردم آن است، مجددا تایید می‌کند.

ب.ن