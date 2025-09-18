3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- یک مقام رسمی قطر، امروز پنجشنبه ۱۸ سپتامبر اعلام کرد که آن کشور در حالی که به دنبال اقدام قانونی علیه اسرائیل به دلیل حمله بی‌سابقه هفته گذشته به خاک خود است، با رئیس دیوان کیفری بین‌المللی دیدار کرده است.

این مقام قطری به خبرگزاری فرانسه گفت: محمد الخلیفی، مذاکره‌کننده ارشد قطر، روز چهارشنبه در لاهه با قاضی توموکو آکانه، رئیس دیوان کیفری بین‌المللی، دیدار کرد تا "تمام راه‌های قانونی و دیپلماتیک موجود را برای اطمینان از پاسخگویی مسئولان حمله اسرائیل به قطر" دنبال کند.

حمله مرگبار هفته گذشته اسرائیل، رهبران گروه شبه‌نظامی فلسطینی حماس مستقر در قطر را هدف قرار داد و موجی از شوک را در کشورهای حوزه خلیج که مدت‌هاست برای امنیت خود به ایالات متحده وابسته بوده‌اند، ایجاد کرد.

حماس اعلام کرده است که مقامات ارشد دفتر سیاسی آن که از سال ۲۰۱۲ با حمایت ایالات متحده در قطر اقامت داشتند، از این حمله جان سالم به در برده‌اند، اما گفته شده که پنج عضو آن به همراه یک افسر نیروی امنیت داخلی قطر کشته شده‌اند.

این مقام که به دلیل حساسیت مذاکرات نخواست نامش فاش شود، حمله اسرائیل را «غیرقانونی» خواند و افزود که «نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه» است.

قطر، به عنوان یک کشور ناظر در دیوان کیفری بین‌المللی، نمی‌تواند خود پرونده‌ها را به دیوان ارجاع دهد.

اما پس از مذاکرات اضطراری در دوحه، بلوک‌های عربی و اسلامی روز دوشنبه از اعضای خود خواستند که «تمام اقدامات قانونی و موثر ممکن را برای جلوگیری از ادامه اقدامات اسرائیل» انجام دهند.

خلیفی پس از دیدار با رئیس دیوان کیفری بین‌المللی، در پستی در ایکس گفت که سفر او «بخشی از کار تیمی بوده است که وظیفه بررسی راه‌های قانونی برای پاسخ به حمله مسلحانه غیرقانونی اسرائیل علیه کشور قطر را بر عهده داشته است».

سال گذشته، دیوان کیفری بین‌المللی، پیگرد قانونی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل را به دلیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در طول جنگ اسرائیل در غزه، از جمله هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان و استفاده از گرسنگی به عنوان روشی برای جنگ، آغاز کرد.

دیوان کیفری بین‌المللی همچنین خواستار دستگیری یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل و محمد ضیف، فرمانده حماس، شد که از آن زمان کشته شدن او توسط اسرائیل تایید شده است.

جنگ غزه با حمله اکتبر ۲۰۲۳ حماس آغاز شد که بر اساس آمار رسمی اسرائیل منجر به کشته شدن ۱۲۱۹ نفر شد که بیشتر آنها غیرنظامی بودند.

بر اساس آمار وزارت بهداشت این منطقه که سازمان ملل آن را قابل اعتماد می‌داند، حملات تلافی‌جویانه اسرائیل حداقل ۶۵۱۴۱ نفر را کشته است که اکثر آنها غیرنظامی بوده‌اند.

خبرگزاری فرانسه/ب.ن