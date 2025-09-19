2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- یک منبع از نیروهای سوریه دموکراتیک، می‌گوید که نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در غرب کوردستان تعداد نیروهای خود را افزایش داده است.

یک منبع نظامی از نیروهای سوریه دموکراتیک از دیرالزور گزارش داد:«ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، نیروهای نظامی بیشتری به پایگاه شداد آورده‌اند و با بیش از پانزده کامیون و زره‌پوش به پایگاه منتقل شده‌اند.»

وی افزود:«نیروهای ائتلاف بین‌المللی در مسیر خرافی که شهرهای دیرالزور و حسکه را به هم متصل می‌کند عملیات نظامی انجام داده‌اند.»

او در ادامه گفت:«هواپیماهای بدون سرنشین از آسمان از عملیات حمایت کرده‌اند.»

ب.ن