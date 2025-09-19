مظلوم عبدی خواستار حفظ حقوق جوامع مختلف سوریه شد

30 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک، بر تعهد خود به توافق ۱۱ مارس با دولت انتقالی دمشق و ضرورت حفظ آتش‌بس در شرق سوریه، تاکید کرد و خواستار حفظ حقوق جوامع مختلف آن کشور شد.

مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک در نشست با شورای نظامی این نیروها، اعلام کرد:«بر تعهد خود به توافق ۱۱ مارس با دولت انتقالی دمشق تاکید دارند.»

عبدی، گفت:«لازم است که آتش‌بس در شرق سوریه حفظ شود.»

او آمادگی خود را برای گفت‌وگو در خصوص ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در ارتش سوریه اعلام کرد.

فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک راه‌حل سیاسی را بهترین گزینه برای حفظ آرامش سوریه و مردم آن دانست و خواستار حفظ حقوق جوامع مختلف آن کشور شد.

ب.ن