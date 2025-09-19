عباس عراقچی: ایران در حال ارائه یک پیشنهاد است که برای هر دو طرف سودمند است
اربیل (کوردستان٢٤)- عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، امروز جمعه ۱۹ سپتامبر گفت که یک پیشنهاد هستهای «منصفانه و متعادل» را به قدرتهای اروپایی ارائه داده است تا از بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی جلوگیری کند.
عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:«ایران در حال ارائه یک پیشنهاد خلاقانه، منصفانه و متعادل است که به نگرانیهای واقعی میپردازد و برای هر دو طرف سودمند است.»
وی افزود که این پیشنهاد روز پنجشنبه به بریتانیا، فرانسه و آلمان - که در مجموع به عنوان E3 شناخته میشوند - و همچنین اتحادیه اروپا ارائه شده است.
عراقچی با بیان اینکه «ایران نمیتواند تنها بازیگر مسئول باشد» گفت:«تبدیل این ایده به عمل میتواند سریع باشد و مسائل مربوط به هر دو طرف را برای جلوگیری از بحران حل کند.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جمعه در مورد اعمال مجدد تحریمهای اقتصادی شدید علیه تهران به دلیل برنامه هستهای مورد مناقشه آن رایگیری کند.
منابع دیپلماتیک انتظار دارند که ایران 9 رای لازم برای حفظ وضع موجود و جلوگیری از اعمال مجدد اقدامات تنبیهی تا پایان ماه را نداشته باشد.
سه کشور اروپایی، امضاکنندگان توافق هستهای برجسته سال ۲۰۱۵ که تحریمهای بینالمللی علیه ایران را در ازای محدود شدن برنامه هستهای این کشور لغو کرد، ادعا میکنند که تهران از تعهدات خود ذیل این توافق عدول کرده است.
این توافق قرار بود مانع از دستیابی ایران به سلاحهای هستهای شود، هدفی که قدرتهای غربی و دشمن اصلی ایران، اسرائیل، مدتهاست که ایران را به داشتن آن متهم میکنند، اما تهران همواره آن را رد کرده است.
این توافق که رسما با نام برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام شناخته میشود، از زمانی که ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ از آن خارج شد و تحریمها را علیه تهران دوباره اعمال کرد، به ریسمانی معلق مانده است.
این خروج باعث شد ایران در سال ۲۰۱۹ شروع به عقبنشینی از تعهدات خود، از جمله محدود کردن دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تاسیسات خود کند.
در ماه ژوئن، اسرائیل حمله بیسابقهای را علیه ایران انجام داد که سایتهای هستهای و نظامی و همچنین مناطق مسکونی را هدف قرار داد و بیش از ۱۰۰۰ نفر، از جمله فرماندهان ارشد و دانشمندان هستهای را کشت.
ایران با حملات موشکی و پهپادی تلافی کرد که دهها نفر را در اسرائیل کشت.
ایالات متحده برای مدت کوتاهی به عملیات اسرائیل برای مجموعهای از حملات به تاسیسات هستهای کلیدی پیوست، پیش از آنکه پس از ۱۲ روز جنگ، آتشبس برقرار شود.
هفته گذشته، ایران پس از تعلیق همکاری پس از حملات اسرائیل و آمریکا، بر سر چارچوب جدیدی برای همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد (IAEA) توافق کرد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی هشدار داده است که ایران تنها کشور غیرمسلح به سلاح هستهای است که اورانیوم را تا ۶۰ درصد غنی میکند - بسیار فراتر از سقف ۳.۶۷ درصد تعیین شده در توافق ۲۰۱۵ و گامی کوتاه تا ۹۰ درصد مورد نیاز برای ساخت سلاح.
