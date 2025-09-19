3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- وزیر خارجه ترکیه می‌گوید لازم است که مشکل وجود یگان‌های مدافع خلق در سوریه، بدون خونریزی حل شود.

هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی عربی، گفت که سوریه مشکلات بسیاری دارد و یکی از مشکلات اصلی آن کشور وجود یگان‌های مدافع خلق است که یک سوم خاک آن کشور را با زور و اسلحه اشغال کرده است.

وزیر خارجه ترکیه احتمال داد که مشکلات در جنوب آن کشور و در مناطق ساحلی دوباره بروز پیدا کنند. بنابراین لازم است به گونه‌ای صلح‌آمیز و بدون خونریزی بیشتر حل و فصل شوند. همچنین نظامی ایجاد شود که همه شهروندان در آن برابر باشند.

ب.ن