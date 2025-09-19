ایران پیشنویس قطعنامه ممنوعیت حمله به تاسیسات هستهای را پس گرفت
اربیل (کوردستان٢٤)- ایران اواخر روز پنجشنبه، پیشنویس قطعنامهای را که پس از جنگ با اسرائیل خواستار ممنوعیت حمله به تاسیسات هستهای شده بود، از آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس گرفت و به فشارهای گزارششده ایالات متحده برای تغییر در آخرین لحظه اشاره کرد.
در اواسط ژوئن، اسرائیل یک عملیات بمباران بیسابقه علیه ایران را آغاز کرد که یک جنگ ۱۲ روزه در پی داشت و منجر به حملات اسرائیل و ایالات متحده به تاسیسات هستهای کلیدی ایران شد.
ایران، به همراه بلاروس، چین، نیکاراگوئه، روسیه و ونزوئلا، پیشنویس قطعنامهای را در محکومیت این حملات به کنفرانس عمومی سالانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) ارائه کردند.
اما رضا نجفی، نماینده دائم ایران در وین، در جلسه آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت که پیشنویس قطعنامه به رای گذاشته نخواهد شد.
وی گفت:"تعداد زیادی از کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در تماسهای جداگانه با ایران و سایر حامیان قطعنامه اعلام کردهاند که تحت فشار و ارعاب شدید ایالات متحده هستند تا به نفع این قطعنامه رای ندهند."
این قطعنامه «حملات عمدی و غیرقانونی انجام شده در ژوئن ۲۰۲۵» علیه تاسیسات هستهای ایران را «به شدت محکوم میکند» و میگوید که این حملات «نقض آشکار قوانین بینالمللی» هستند.
در متن آمده است که تاسیسات هستهای تحت حفاظت آژانس بینالمللی انرژی اتمی «نباید در معرض هیچ نوع حمله یا تهدید به حمله قرار گیرند.»
در این قطعنامه آمده است که چنین حملاتی «خطرات جدی برای صلح و امنیت بینالمللی ایجاد میکند و اعتبار و یکپارچگی کلی رژیم عدم اشاعه را تضعیف میکند.»
هفته گذشته، ایران پس از تعلیق همکاری پس از حملات اسرائیل و آمریکا، بر سر چارچوب جدیدی برای همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی توافق کرد.
شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز جمعه در مورد اعمال مجدد تحریمهای اقتصادی شدید علیه تهران به دلیل برنامه هستهای مورد مناقشهاش رایگیری کند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، امروز جمعه گفت که یک پیشنهاد هستهای «منصفانه و متعادل» را به قدرتهای اروپایی ارائه کرده است تا از بازگشت تحریمهای سازمان ملل جلوگیری کند.
