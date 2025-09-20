وزیر آموزش و پرورش اقلیم کوردستان: سال تحصیلی جدید با ۲۷۴ مدرسهی نوسازی شده آغاز میشود
آلان حَمه سَعید با اعلام آغاز سال تحصیلی جدید از فردا، از احداث ۲۷۴ مدرسه جدید، تأمین بیش از ۲۲ میلیون جلد کتاب و نوسازی ۴۰۰ مدرسه در دورهی کابینهی نهم خبر داد
در آستانهی آغاز سال تحصیلی جدید در اقلیم کوردستان، آلان حَمه سَعید ، وزیر آموزش و پرورش، از آمادگی کامل این وزارتخانه برای استقبال از دانشآموزان خبر داد و اعلام کرد که فردا، یکشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۰ شهریور ۱۴۰۴)، زنگ آغاز سال تحصیلی به صدا در خواهد آمد.
وزیر آموزش و پرورش در برنامهی «باسی روژ» شبکهی تلویزیونی کوردستان٢٤، ضمن قدردانی از نقش کلیدی معلمان در فرآیند آموزشی گفت: «امسال موفق به تأمین ۱۰ هزار کرسی جدید برای دانشآموزان شدهایم. همچنین ۲۸ ساختمان جدید معادل ۳۰۹ کلاس درس برای سال تحصیلی جاری آمادهی بهرهبرداری است و کار ساخت ۳۰ مدرسهی دیگر نیز در سراسر اقلیم کوردستان ادامه دارد.»
توسعهی زیرساختهای آموزشی
آلان حمه سعید با اشاره به دستاوردهای کابینهی نهم در حوزهی آموزش و پرورش اظهار داشت: «در مجموع، طی دوره فعالیت کابینهی نهم، ۲۷۴ مدرسهی جدید احداث شده که کار ساخت برخی از آنها همچنان ادامه دارد. ما موفق شدهایم در این دوره ۱۱۰ هزار فرصت تحصیل جدید برای دانشآموزان ایجاد کنیم و تنها در سال جاری بیش از ۴۰۰ مدرسه نوسازی شده است.» وی در خصوص مشکل تراکم جمعیت در مدارس افزود: «در حال حاضر تنها در ۱۱ مدرسه سیستم سه نوبتی برقرار است و در سلیمانیه نیز مدارس به صورت دو نوبتی فعالیت خواهند کرد.»
تأمین کتاب و تجهیزات
وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که این وزارتخانه ۲۲ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۷۴ جلد کتاب با چاپ جدید برای دانشآموزان تأمین کرده است. وی همچنین به ایجاد تغییرات در ۵۰۰ عنوان کتاب درسی به منظور بهروزرسانی برنامههای آموزشی اشاره کرد. به گفتهی آلان حمه سعید، برای تأمین گرمایش مدارس نیز با موافقت شورای وزیران، بیش از ۸.۵ میلیون لیتر نفت سفید تخصیص داده شده است.
آمار و برنامههای آینده
آلان حمه سعید شمار معلمان رسمی و قراردادی وزارت آموزش و پرورش را ۱۴۸ هزار نفر و تعداد کارمندان را ۳۳ هزار نفر اعلام کرد. وی افزود: «تعداد دانشآموزان در بخش دولتی یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و در بخش غیردولتی ۱۵۴ هزار نفر است.» وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت: «برای سال تحصیلی جاری، اطلاعات بیش از ۱۳۹ هزار دانشآموز کلاس اول ابتدایی ثبت شده و پیشبینی میشود این تعداد به ۱۶۰ هزار نفر برسد.» او در پایان خاطرنشان کرد که به عنوان بخشی از نوسازی نظام آموزشی، سال آینده طرح و رنگ لباس فرم دانشآموزان تغییر خواهد کرد.