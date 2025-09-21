نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان هم‌زمان با نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در زاخو، بر اهمیت حیاتی حفاظت از محیط زیست تأکید کرد

2 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز یکشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۰ شهریور ۱۴۰۴)، به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید ۲۰۲۵-۲۰۲۶، از مدرسه ابتدایی «دم دم» در اداره‌ی مستقل زاخو بازدید و زنگ آغاز سال تحصیلی را به صدا درآورد.

نخست‌وزیر در جریان این بازدید، در یکی از کلاس‌های درس خطاب به دانش‌آموزان سخنانی ایراد کرد و به اهمیت حفاظت از محیط زیست اشاره نمود. وی گفت: «دیروز در دهوک درباره‌ی حفاظت از محیط زیست صحبت کردم و امروز نیز اینجا درباره‌ی آن صحبت می‌کنم. حفاظت از محیط زیست موضوع بسیار مهمی است و همه ما باید به آن پایبند باشیم.»

مسرور بارزانی دانش‌آموزان را به رعایت نظافت و جلوگیری از آلوده کردن محیط زیست توسط دیگران تشویق کرد و افزود: «امیدوارم دیگر اجازه ندهید کسی زباله روی زمین بیندازد و ان‌شاءالله مردم ما نیز این فرهنگ را خواهند آموخت.»

در پایان، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، آغاز سال تحصیلی جدید را به دانش‌آموزان تبریک گفت و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.