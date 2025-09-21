اخبار

مسرور بارزانی خطاب به دانش‌آموزان: اجازه ندهید کسی محیط زیست را آلوده کند

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان هم‌زمان با نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در زاخو، بر اهمیت حیاتی حفاظت از محیط زیست تأکید کرد

مسرور بارزانی در شهر زاخو از کلاس درس دانش‌آموزان بازدید کرد
مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز یکشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۰ شهریور ۱۴۰۴)،  به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید ۲۰۲۵-۲۰۲۶، از مدرسه ابتدایی «دم دم» در اداره‌ی مستقل زاخو بازدید و زنگ آغاز سال تحصیلی را به صدا درآورد.

نخست‌وزیر در جریان این بازدید، در یکی از کلاس‌های درس خطاب به دانش‌آموزان سخنانی ایراد کرد و به اهمیت حفاظت از محیط زیست اشاره نمود. وی گفت: «دیروز در دهوک درباره‌ی حفاظت از محیط زیست صحبت کردم و امروز نیز اینجا درباره‌ی آن صحبت می‌کنم. حفاظت از محیط زیست موضوع بسیار مهمی است و همه ما باید به آن پایبند باشیم.»

مسرور بارزانی دانش‌آموزان را به رعایت نظافت و جلوگیری از آلوده کردن محیط زیست توسط دیگران تشویق کرد و افزود: «امیدوارم دیگر اجازه ندهید کسی زباله روی زمین بیندازد و ان‌شاءالله مردم ما نیز این فرهنگ را خواهند آموخت.»

در پایان، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، آغاز سال تحصیلی جدید را به دانش‌آموزان تبریک گفت و برای آنان آرزوی موفقیت کرد.

 
