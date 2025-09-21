فؤاد حسین در دیدار با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل: بحران غزه میتواند به افراطگرایی بیشتر دامن بزند
وزیر خارجهی عراق در نیویورک با رئیس جدید مجمع عمومی سازمان ملل دربارهی اصلاحات این سازمان، تحولات خاورمیانه و لزوم آتشبس فوری در غزه گفتگو کرد.
فؤاد حسین، معاون نخستوزیر و وزیر خارجهی عراق، روز یکشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۰ شهریور ۱۴۰۴) در ساختمان سازمان ملل متحد با آنالنا باربوک، رئیس مجمع عمومی این سازمان، دیدار و گفتگو کرد. حسین در ابتدای این دیدار، انتصاب باربوک را به این سمت تبریک گفت.
در این نشست، طرفین تلاشهای مرتبط با اصلاح ساختار سازمان ملل و اهمیت افزایش کارایی این نهاد بینالمللی برای مقابله با چالشهای جهانی، از جمله تحقق اهداف توسعهی پایدار و دستور کار ۲۰۳۰ را مورد بحث و بررسی قرار دادند. وزیر خارجهی عراق بر نقش حیاتی این کشور در چارچوب «گروه ۷۷ و چین» و سهم آن در حمایت از همکاریهای بینالمللی تأکید کرد. در مقابل، باربوک از تلاشهای برجستهی عراق در این گروه و نقش فعال آن در پیشبرد منافع کشورهای در حال توسعه قدردانی کرد.
بخش دیگری از این گفتگو به بررسی آخرین وضعیت خاورمیانه، بهویژه تحولات سوریه، اختصاص یافت. فؤاد حسین با تأکید بر موقعیت جغرافیایی راهبردی عراق به عنوان بستری برای گفتگو در منطقه، بر ضرورت تلاش برای کاهش تنشها و تقویت مذاکره میان طرفهای مختلف تأکید کرد.
در ادامه، وضعیت فاجعهبار انسانی در غزه مورد بررسی قرار گرفت. وزیر خارجهی عراق با اشاره به کمبود شدید غذا، دارو، امکانات آموزشی و نیازهای اولیه، هشدار داد که ادامهی این بحران میتواند به گسترش افراطگرایی و درگیریهای بیشتر در منطقه منجر شود. وی بر لزوم برقراری آتشبس فوری و ارائهی کمکهای بشردوستانه به ساکنان آسیبدیده تأکید کرد.
در این دیدار، شورش خالد سعید، معاون وزارت خارجه و لقمان فیلی، نمایندهی دائم عراق در سازمان ملل متحد، نیز حضور داشتند.