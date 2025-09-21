سوریه تاریخ اولین انتخابات پارلمانی پس از سقوط اسد را اعلام کرد
یکسوم نمایندگان توسط رئیسجمهور جدید این کشور منصوب خواهند شد
دولت موقت سوریه اعلام کرد که اولین انتخابات پارلمانی این کشور پس از سقوط حکومت بشار اسد در اواخر سال گذشته، در تاریخ ۵ اکتبر (۱۳ مهر ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.
خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) روز یکشنبه گزارش داد که رأیگیری برای انتخاب اعضای مجلس خلق «در تمام حوزههای انتخابیه» انجام میشود. این اقدام در حالی صورت میگیرد که دولت جدید به دنبال بازسازی نهادهای دولتی و کسب مشروعیت در بحبوحهی تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای ایجاد ثبات در این کشور جنگزده است.
ترکیب و وظایف پارلمان جدید
بر اساس ساختار اعلامشده، از مجموع ۲۱۰ کرسی مجلس، یکسوم آن یعنی ۷۰ کرسی، مستقیماً توسط احمد شرع، رئیسجمهور موقت، منصوب خواهند شد. مابقی نمایندگان توسط کمیتههای محلی تحت نظارت کمیسیون انتخابات برگزیده میشوند. این پارلمان وظیفهی تصویب قوانینی با هدف اصلاح سیاستهای اقتصادی دههها کنترل دولتی و همچنین تأیید معاهداتی را بر عهده خواهد داشت که میتواند سیاست خارجی سوریه را متحول کند.
خبرگزاری سانا افزود که انتظار میرود پارلمان جدید «زمینهساز یک فرآیند دموکراتیک گستردهتر» پس از برکناری اسد باشد. با این حال، منتقدان هشدار میدهند که ساختار فعلی، نمایندگی کافی برای جوامع به حاشیه راندهشدهی سوریه را فراهم نمیکند.
پیش از این مقامات اعلام کرده بودند که این انتخابات در ماه سپتامبر برگزار میشود. کمیسیون انتخابات همچنین اشاره کرده بود که به دلیل نگرانیهای امنیتی، رأیگیری در استانهای سویدا، حسکه و رقه با تأخیر مواجه خواهد شد. استان سویدا در ماه ژوئیه شاهد درگیری میان مبارزان دروزی و قبایل سنی بادیهنشین بود و بخشهایی از حسکه و رقه همچنان تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کوردها قرار دارد.