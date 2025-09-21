هشدار نوری مالکی نسبت به پیامدهای تعویق انتخابات پارلمانی عراق

رئیس ائتلاف دولت قانون تأکید کرد که صندوق‌های رأی، مانع دیکتاتوری و فرقه‌گرایی می‌شوند و سرنوشت دولت فعلی را مردم تعیین خواهند کرد.

42 دقیقه پیش

نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، نسبت به هرگونه تعویق در برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در موعد مقرر هشدار داد و تأکید کرد که رأی مردم مشخص خواهد کرد که دولت کنونی در قدرت باقی می‌ماند یا تغییر خواهد کرد.

مالکی در سخنرانی خود در کنفرانس «جوانان و انتخابات» اظهار داشت: «پیشرفت کشور نیازمند نوسازی و توسعه برای دستیابی به یک عراق قدرتمند و آباد است و این نوسازی، در دنیای جوانان پایه‌ای اساسی دارد که همگان باید از آن استقبال کنند.»

وی با بیان اینکه «انتخابات یکی از سازوکارهای نوسازی، توسعه و دموکراسی است»، افزود: «فرآیند سیاسی بدون انتخابات بی‌معناست. ما به همراه دیگر نیروها و احزاب سیاسی، بر برگزاری انتخابات در زمان تعیین‌شده‌ی آن پافشاری کرده‌ایم.»

رئیس ائتلاف دولت قانون تصریح کرد: «انتخابات دروازه‌ای است که از طریق آن دولت و پارلمان تشکیل می‌شود و فرآیند قانون‌گذاری برای ساماندهی امور سیاسی و اجتماعی آغاز می‌گردد.» وی همچنین یادآور شد که در قانون اساسی عراق، چیزی به نام «دولت اضطراری» یا «دولت پیشبرد امور» وجود ندارد.

مالکی با هشدار نسبت به خطرات عدم برگزاری انتخابات در موعد مقرر، بر اهمیت انتخاب افرادی که شایستگی نمایندگی مردم را دارند، تأکید کرد و گفت: «ما از طریق انتخابات، راه را بر دیکتاتوری، نژادپرستی و فرقه‌گرایی برای رسیدن به قدرت و نهادهای دولتی می‌بندیم.»

پیش از این، دفتر رسانه‌ای محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر فدرال، در تاریخ ۹ آوریل ۲۰۲۵ (۲۰ فروردین ۱۴۰۴) اعلام کرده بود که هیئت وزیران با اکثریت آرا، روز ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات آتی پارلمان عراق تعیین کرده است.