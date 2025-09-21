وزیر خارجه‌ی عراق و فرستاده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در امور سوریه بر لزوم دستیابی به راه‌حلی سیاسی با مشارکت همه‌ی طرف‌ها و رسیدگی به وضعیت اردوگاه الهول تأکید کردند

14 دقیقه پیش

فؤاد حسین، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه‌ی عراق، روز یکشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۰ شهریور ۱۴۰۴) در نیویورک با گئر پدرسن، فرستاده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، دیدار کرد. این نشست با حضور قاسم اعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، برگزار شد.

در این دیدار، دو طرف آخرین تحولات میدانی در مناطق مختلف سوریه و تأثیرات آن بر ثبات منطقه‌ای را بررسی کردند. پدرسن گزارشی از تلاش‌های سازمان ملل برای پیشبرد فرآیند سیاسی در سوریه ارائه داد و فؤاد حسین نیز بر موضع ثابت عراق مبنی بر حمایت از یک راه‌حل سیاسی جامع که مشارکت تمام گروه‌های سوری را بدون هیچ‌گونه حذف یا به حاشیه راندن تضمین کند، تأکید کرد.

موضوع وضعیت اردوگاه‌ها، به‌ویژه اردوگاه الهول، یکی دیگر از محورهای اصلی گفتگو بود. با توجه به میزبانی عراق از کنفرانس‌های بین‌المللی پیشین در این زمینه، بر اهمیت اقدام کشورها برای بازگرداندن اتباع خود از این اردوگاه‌ها به منظور فراهم‌سازی زمینه برای تعطیلی آن‌ها و رسیدگی به پیامدهای انسانی بحران تأکید شد.

فرستاده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل از نقش محوری عراق و تلاش‌های این کشور برای نزدیک کردن دیدگاه‌های طرف‌های سوری قدردانی کرد و افزود که ثبات سوریه، یک عامل تعیین‌کننده برای ثبات عراق و کل منطقه است، زیرا تحولات سوریه مستقیماً بر امنیت ملی عراق تأثیر می‌گذارد.

این نشست هم‌زمان با شرکت فؤاد حسین در هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد که نشان‌دهنده‌ی اهمیت هماهنگی‌های بین‌المللی در مورد مسائل منطقه‌ای است.

شورش خالد سعید، معاون وزیر خارجه و لقمان فیلی، نماینده‌ی دائم عراق در سازمان ملل نیز در این جلسه حضور داشتند.