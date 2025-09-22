رتبهی ۷۹ عراق در شاخص جهانی مراقبتهای بهداشتی
بر اساس گزارش مجلهی «CEOWORLD»، عراق در رتبهبندی نظام سلامت سال ۲۰۲۵، در میان کشورهای عربی در جایگاه دوازدهم قرار گرفته است.
بر اساس گزارش جدید مجلهی آمریکایی «CEOWORLD»، عراق در شاخص نظام مراقبتهای بهداشتی جهان برای سال ۲۰۲۵، در جایگاه هفتاد و نهم قرار گرفت.
این رتبهبندی بر اساس معیارهایی همچون کیفیت زیرساختهای بهداشتی، تخصص کادر پزشکی، در دسترس بودن و هزینهی داروها و میزان آمادگی دولتها برای مقابله با بحرانهای سلامت، تدوین شده است.
در این گزارش، عراق با کسب امتیاز کلی ۳۳.۸۴ از ۱۰۰، در جایگاه هفتاد و نهم جهان ایستاده است. امتیازات این کشور در بخشهای مختلف به این شرح است: زیرساختهای پزشکی و کادر حرفهای (۷۰.۷۳)، دسترسی به دارو و هزینه (۵۲.۸۸) و آمادگی دولت (۶۴.۴۳).
در سطح جهانی، تایوان رتبهی نخست را به خود اختصاص داده و پس از آن، کرهی جنوبی، استرالیا، کانادا و سوئد در ردههای دوم تا پنجم قرار گرفتهاند.
در میان کشورهای عربی نیز، امارات متحدهی عربی در صدر قرار دارد و عربستان سعودی و تونس به ترتیب دوم و سوم هستند. عراق در این ردهبندی منطقهای در جایگاه دوازدهم و لیبی در آخرین جایگاه قرار گرفته است.