بر اساس گزارش مجله‌ی «CEOWORLD»، عراق در رتبه‌بندی نظام سلامت سال ۲۰۲۵، در میان کشورهای عربی در جایگاه دوازدهم قرار گرفته است.

4 ساعت پیش

بر اساس گزارش جدید مجله‌ی آمریکایی «CEOWORLD»، عراق در شاخص نظام مراقبت‌های بهداشتی جهان برای سال ۲۰۲۵، در جایگاه هفتاد و نهم قرار گرفت.

این رتبه‌بندی بر اساس معیارهایی همچون کیفیت زیرساخت‌های بهداشتی، تخصص کادر پزشکی، در دسترس بودن و هزینه‌ی داروها و میزان آمادگی دولت‌ها برای مقابله با بحران‌های سلامت، تدوین شده است.

در این گزارش، عراق با کسب امتیاز کلی ۳۳.۸۴ از ۱۰۰، در جایگاه هفتاد و نهم جهان ایستاده است. امتیازات این کشور در بخش‌های مختلف به این شرح است: زیرساخت‌های پزشکی و کادر حرفه‌ای (۷۰.۷۳)، دسترسی به دارو و هزینه (۵۲.۸۸) و آمادگی دولت (۶۴.۴۳).

در سطح جهانی، تایوان رتبه‌ی نخست را به خود اختصاص داده و پس از آن، کره‌ی جنوبی، استرالیا، کانادا و سوئد در رده‌های دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند.

در میان کشورهای عربی نیز، امارات متحده‌ی عربی در صدر قرار دارد و عربستان سعودی و تونس به ترتیب دوم و سوم هستند. عراق در این رده‌بندی منطقه‌ای در جایگاه دوازدهم و لیبی در آخرین جایگاه قرار گرفته است.