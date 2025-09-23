کاردار سفارت آمریکا در عراق: قوی بودن کوردستان برای ثبات عراق مفید است

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- کاردار سفارت آمریکا در عراق، بر حمایت کشورش از حقوق قانونی اقلیم کوردستان تاکید کرد، او گفت از گفت‌وگوها بین اقلیم و بغداد، حمایت می‌کند.

روز سه‌شنبه ۲۳ سپتامبر، در صلاح‌الدین اربیل، پرزیدنت مسعود بارزانی، از جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق استقبال کرد.

بارگاه بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد در این دیدار که با حضور گوندلین گرین، سرکنسول آمریکا در اربیل انجام شد، کاردار آمریکا در عراق بر پیام دوستی بین کشورش و اقلیم کوردستان تاکید و اعلام کرد که آمریکا خواستار یک کوردستان قوی است و قوی بودن کوردستان برای ثبات عراق مفید است.

بر پایه بیانیه، جاشوا هریس تاکید کرده است که آمریکا از حقوق قانونی اقلیم کوردستان و گفت‌وگوهای دولت فدرال و دولت اقلیم کوردستان حمایت می‌کند و نباید قطع حقوق ماهانه کارکنان اقلیم کوردستان ادامه پیدا کند و باید این مشکل رفع شود.

وی به تجربیات موفق اقلیم کوردستان، به خصوص در زمینه انرژی و برق اشاره کرد و آن را سرمشقی برای سایر نقاط عراق قلمداد کرد.

در خصوص روند سیاسی عراق نیز، گفت: کشورش خواستار حفظ حاکمیت عراق است و می‌خواهند که از دخالت در امور عراق جلوگیری شود.

پرزیدنت بارزانی نیز در این خصوص، گفت: متاسفانه مقامات عراق به قانون اساسی و توافقات پایبند نیستند و این ریشه مشکلات است.

پرزیدنت بارزانی به برگزاری انتخابات عراق اشاره و تاکید کرد که بهترین راه برای نمایندگی واقعی بازگشت به قانون تک حوزه‌ای است تا در تقسیم کرسی‌ها نسبت به تعداد سکان عدالت رعایت شود.

بیانیه تاکید کرده که اوضاع داخلی اقلیم کوردستان از دیگر موضوع‌های مورد گفت‌وگو در این دیدار بوده است.

ب.ن