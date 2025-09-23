خامنهای میگوید ایران تسلیم فشار برای کنار گذاشتن غنیسازی اورانیوم نخواهد شد
اربیل (کوردستان٢٤)- علی خامنهای، رهبر ایران، امروز سهشنبه ۲۳ سپتامبر، گفت که جمهوری اسلامی تسلیم فشار برای کنار گذاشتن غنیسازی اورانیوم نخواهد شد.
خامنهای، در یک سخنرانی تلویزیونی، هرگونه مذاکره با ایالات متحده را نیز «بنبست» خواند که هیچ سودی برای کشورش ندارد.
این اظهارات او در حالی مطرح شد که قدرتهای اروپایی که به دنبال اعمال مجدد تحریمهای شدید علیه ایران به دلیل برنامه هستهای آن بودند، بدون هیچ نشانهای از سازش، با دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی دیدار کردند.
خامنهایی گفت:«طرف آمریکایی قاطعانه گفته است که ایران نباید غنیسازی (اورانیوم) داشته باشد.»
او افزود:«ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد. ما در این موضوع یا هیچ موضوع دیگری تسلیم فشار نشدیم و نخواهیم شد.»
رهبر ایران در ادامه گفت که مذاکره با ایالات متحده فقط به ایران آسیب میرساند.
او گفت مذاکره با آمریکا «نه تنها هیچ سودی ندارد، بلکه در شرایط فعلی آسیبهای بزرگی نیز ایجاد میکند که برخی از آنها حتی ممکن است جبرانناپذیر توصیف شوند.»
او با اشاره به توافق هستهای مهم سال ۲۰۱۵ که واشنگتن سه سال بعد از آن خارج شد، ادامه داد:«بیایید تجربه این ۱۰ سال گذشته را فراموش نکنیم، و طرف مقابل - که فعلا موضوع بحث ماست - ایالات متحده است.»
خامنهای گفت:«این طرف مقابل دائما وعدهها را زیر پا میگذارد، در مورد همه چیز دروغ میگوید، فریب میدهد و در هر فرصتی تهدید نظامی میکند. با چنین طرفی نمیتوان مذاکره کرد. به نظر من، مذاکره با ایالات متحده در مورد مسئله هستهای و شاید در مورد سایر مسائل نیز کاملا به بنبست رسیده است.»
کشورهای اروپایی و ایالات متحده به دولت ایران مشکوک هستند که به دنبال دستیابی به بمب اتم است. تهران این موضوع را به شدت رد کرده و اصرار دارد که حق دارد از انرژی هستهای غیرنظامی برخوردار باشد.
اسرائیل در ماه ژوئن یک عملیات نظامی بزرگ علیه سایتهای هستهای ایران انجام داد و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با دستور دادن به هواپیماهای جنگی ایالات متحده برای بمباران اهداف کلیدی، به آنها پیوست.
دولت ترامپ که مدتها برای اعمال مجدد تحریمها تلاش کرده بود، تمایل خود را برای مذاکره با ایران ابراز کرده است، ایرانی که در صداقت واشنگتن تردید دارد.
خبرگزاری فرانسه/ب.ن