شهردار پاریس: تاریخ مردم کورد بسیار پر معنا است

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- شهردار پاریس می‌گوید تاریخ مردم کورد بسیار پر معنا است و میزبانی از پرزیدنت بارزانی برای او بسیار مایه خوشحالی بوده است.

سه‌شنبه ۲۳ سپتامبر،‌ آن هیلداگو، شهردار پاریس، در گفت‌وگو با گزارشگر کوردستان۲۴ در پاریس، روابط خود با مردم کورد را بسیار ویژه توصیف کرد و گفت:«روابط بین کوردستان و پاریس برای من ارزشمند است. کوردستان سرزمین بسیار مهمی است.»

وی افزود که با تاریخ مردم کورد آشنایی دارد و کوردها را مردمی بسیار شجاع توصیف کرد که تاریخ آنها برایش بسیار پر معنا است.

هیلداگو به سفر اخیر پرزیدنت مسعود بارزانی به پاریس اشاره کرد و گفت:«میزبانی از پرزیدنت مسعود بارزانی برای من بسیار مایه خوشحالی بود. پارک زیبایی را افتتاح کردیم. من کوردستان را دوست دارم.»

روز جمعه ۵ سپتامبر در پاریس، پایتخت فرانسه و در پارک آندره سیتروئن، با حضور پرزیدنت مسعود بارزانی از تابلوی پیشمرگ پرده‌برداری شد و در آن مراسم پرزیدنت بارزانی در سخنانی، ضمن ابراز خوشحالی گفت: فرانسه در طول تاریخ همیشه در برابر مردم کورد موضع دوستانه و انسانی داشته و از زمان ژنرال دو گول تا به امروز هم فرانسه همیشه حامی حقوق مردم کورد بوده و اجازه داده که در پاریس انستیتوی کورد افتتاح شود.

ب.ن