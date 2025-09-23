دونالد ترامپ گفت ایران هرگز نمیتواند صاحب سلاح اتمی شود
اربیل (کوردستان٢٤)- دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در بازگشتی آتشین به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حملهای بیوقفه علیه این نهاد جهانی آغاز کرد و شکستهای آن در حفظ صلح را به سخره گرفت، نحوه برخورد آن با مهاجرت، تغییرات اقلیمی و انرژی را محکوم کرد و به طرفها هشدار داد که واشنگتن قاچاقچیان مواد مخدر را «از هستی ساقط» خواهد کرد.
رئیس جمهور 79 ساله برای اولین بار پس از بازگشت به کاخ سفید، در سخنرانی خود در سازمان ملل، این نهاد را ناکارآمد خواند و هدف اصلی آن را زیر سوال برد. او با تمسخر آن به عنوان نهادی که کاری جز تهیه «نامهای با کلمات بسیار تند» انجام نمیدهد، پرسید:«هدف سازمان ملل چیست؟» او افزود:«این کلمات پوچ است و کلمات پوچ جنگ را حل نمیکنند.»
ترامپ همچنین خود مقر سازمان ملل را به سخره گرفت و از نقص دستگاه تلهپرامپتر و پله برقی شکایت کرد. او با کنایه گفت:«این دو چیزی است که از سازمان ملل متحد دریافت کردم - یک پله برقی بد و یک تلهپرامپتر بد.» و افزود که با وجود «پتانسیل عظیم»، سازمان ملل «حتی به آن نزدیک هم نمیشود.»
ترامپ با اشاره به مهاجرت، سازمان ملل را به دامن زدن به «حمله» به کشورهای غربی متهم کرد و ادعا کرد که کمکهای مالی آن به مهاجران، ورود غیرقانونی به ایالات متحده را تسهیل کرده و متحدان اروپایی را بیثبات کرده است. او متهم کرد:«سازمان ملل متحد در حال تامین مالی حمله به کشورهای غربی و مرزهای آنهاست.» او صریحا به اروپا گفت که مرزهای باز، کشورهای آنها را به مناطق فاجعهبار تبدیل کرده است:«کشورهای شما به جهنم میروند.»
رئیس جمهور انتقاد خود را به صادق خان، شهردار لندن، گسترش داد و در سخنرانیای مملو از هشدارهایی در مورد آنچه که او فروپاشی جوامع غربی تحت فشار مهاجرت توصیف کرد، اولین شهردار مسلمان یک پایتخت غربی را مورد خطاب قرار داد. ترامپ اعلام کرد:«وقت آن رسیده است که به آزمایش شکستخورده مرزهای باز پایان دهیم.»
رئیس جمهور ایالات متحده همچنین به سیاست بینالمللی آب و هوا حمله کرد و گرمایش جهانی را «بزرگترین کلاهبرداری که تاکنون در جهان انجام شده است» خواند و تاثیرات کربن را «فریبی» با «نیتهای شیطانی» نامید. او اصرار داشت که دستور کار آب و هوا، جهان را به «مسیر نابودی کامل» سوق خواهد داد.
رئیس جمهور همچنین موج اخیر به رسمیت شناختن بینالمللی یک کشور فلسطینی را محکوم کرد و آن را «پاداشی برای جنایات وحشتناک حماس، از جمله ۷ اکتبر، حتی در حالی که آنها از آزادی گروگانها یا پذیرش آتشبس خودداری میکنند» خواند.
در مورد اوکراین، ترامپ از متحدان اروپایی خواست که «فورا تمام خریدهای انرژی از روسیه را متوقف کنند» و آنها را به طولانی کردن جنگ متهم کرد. او هشدار داد:«در غیر این صورت همه ما وقت زیادی را تلف میکنیم.» او همچنین به هند و چین حمله کرد و آنها را متهم کرد که ادامه خرید نفت و گاز روسیه توسط آنها به معنای تامین مالی تلاشهای جنگی مسکو است.
ترامپ که در ۱۵ آگوست در آلاسکا با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در نشستی که به انزوای مسکو پایان داد اما در مورد اوکراین پیشرفتی حاصل نشد، دیدار کرد، هفته گذشته اذعان کرد که پوتین «واقعا مرا ناامید کرده است». قرار است او برای دومین بار در جریان این گردهمایی سازمان ملل، جایی که جنگ همچنان یک مسئله اصلی است، با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دیدار کند.
دونالد ترامپ، با اشاره به ایران گفت پیش از این هم گفته است که «بزرگترین حامی تروریسم در دنیا» هرگز نمیتواند صاحب سلاح اتمی شود.
او گفت که در این خصوص نامهای «سخاوتمندانه» به رهبر جمهوری اسلامی فرستاده است تا فرصتی بدهد.
او همچنین عملیات بمباران تاسیسات هستهای ایران با استفاده از بمبافکنهای بی-۲ را مورد اشاره قرار داد و گفت که تاسیسات هستهای ایران را «کاملا نابود کردند.»
ترامپ در یکی از شدیدترین هشدارهای خود، پس از آنکه نیروهای آمریکایی سه قایق قاچاق ونزوئلایی را منهدم کردند و بیش از دوازده نفر را کشتند، قول داد که قاچاقچیان مواد مخدر را نابود کند. او اعلام کرد: «به هر تروریست و اراذل و اوباشی که مواد مخدر سمی را به ایالات متحده آمریکا قاچاق میکند، هشدار دهید که شما را از هستی ساقط خواهیم کرد.»
دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ با مجموعهای از سیاستهای ملیگرایانه و کاهش همکاریهای چندجانبه تعریف شده است. او ایالات متحده را از سازمان بهداشت جهانی و توافق اقلیمی سازمان ملل خارج کرده، کمکهای توسعهای را کاهش داده و تحریمهایی را علیه قضات خارجی اعمال کرده است که به ادعای او احکام آنها حاکمیت ایالات متحده را تضعیف کرده است.
در افتتاحیه این اجلاس، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، هشدار داد که کاهش کمکهای مالی به رهبری ایالات متحده، در سراسر جهان «ویرانگر» است. گوترش با اشاره به تضاد بین یکجانبهگرایی واشنگتن و چارچوب چندجانبه سازمان ملل، پرسید:«چه نوع جهانی را انتخاب خواهیم کرد؟ جهانی با قدرت خام - یا جهانی از قوانین؟» این پرسش نشاندهنده تضاد بین یکجانبهگرایی واشنگتن و چارچوب چندجانبه سازمان ملل بود.
انتظار میرود ترامپ در نیویورک تنها چند دیدار دوجانبه داشته باشد، از جمله با خاویر میلی، رئیسجمهور راستگرای آرژانتین، متحد ایدئولوژیکی که واشنگتن در حال بررسی گسترش خط نجات اقتصادی به اوست.
حضور ترامپ در میان تدابیر امنیتی شدید در منهتن، با موانع، ایستهای بازرسی و گشتهای مسلح سنگین در اطراف منطقه سازمان ملل، صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرویس مخفی ایالات متحده فاش کرد که اخیرا توطئهای را که شامل بیش از ۱۰۰ هزار سیمکارت تلفن همراه مسلح بود و قادر به مسدود کردن ارتباطات در نزدیکی مقر سازمان ملل بود، خنثی کرده و آن را کار «عوامل تهدیدکننده دولت-ملت» توصیف کرد.
کارشناسان میگویند که این سخنرانی بر عزم ترامپ برای استفاده از دومین دوره ریاست جمهوری خود برای تعریف مجدد نقش آمریکا در جهان تاکید کرد. او با تمسخر، ستیزهجویی و سرسختی، سازمان ملل را بیربط دانست، متحدان ایالات متحده را به ضعف متهم کرد و دکترین حاکمیت و زور خود را مطرح کرد.
برای هوادارانش، این سخنرانی بار دیگر وعده او برای قرار دادن «آمریکا در اولویت» و به چالش کشیدن آنچه که او شکستهای جهانیگرایی میداند را تایید کرد. برای منتقدانش، این نشانه دیگری بود که واشنگتن در حال عقبنشینی از همکاریهای بینالمللی در لحظهای از بیثباتی فزاینده جهانی است.
ب.ن