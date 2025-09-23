ایران با اروپاییها ملاقات میکند و هیچ پیشرفتی حاصل نشده است
اربیل (کوردستان٢٤)- قدرتهای اروپایی که به دنبال اعمال مجدد تحریمهای شدید علیه ایران به دلیل برنامه هستهای هستند، امروز سهشنبه ۲۳ سپتامبر با دیپلمات ارشد تهران دیدار کردند، اما هیچ نشانهای از سازش وجود نداشت.
با این حال، توافقی برای ادامه مذاکرات در حالی که زمان برای اعمال مجدد تحریمهای عمیق علیه اقتصاد ایران در حال نزدیک شدن است، وجود داشت، حتی با وجود اینکه رهبر ایران در برابر فشار اروپا مقاومت کرد.
یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، پیش از این دیدار در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به خبرنگاران گفت:"ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد."
اما او افزود:"شانس رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک قبل از اجرایی شدن تحریمها بسیار کم است."
علی خامنهای، رهبر ایران، امروز سهشنبه گفت که جمهوری اسلامی در برابر فشار برای کنار گذاشتن غنیسازی اورانیوم تسلیم نخواهد شد.
وی گفت:"ما تسلیم نشدیم و نخواهیم شد. ما در این موضوع یا هیچ موضوع دیگری تسلیم فشار نشدهایم و نخواهیم شد."
وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد:"توافق شد که مشورت با همه طرفهای درگیر ادامه یابد."
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، تا پایان روز شنبه فرصت دارد تا با همتایان بریتانیایی، فرانسوی، آلمانی و اتحادیه اروپا به توافقی برای جلوگیری از بازگشت تحریمهای سازمان ملل که تحت توافق امضا شده در سال ۲۰۱۵ به حالت تعلیق درآمده بودند، دست یابد.
«خطرناکترین سلاح»
عراقچی در نیویورک با همتایان خود از سه قدرت اروپایی و همچنین کاجا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیدار کرد.
ایران و اروپاییها یکدیگر را به دلیل شکست تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به توافق جدید در مورد برنامه هستهای تهران، که مدتهاست به یک اختلاف شدید بین دو طرف تبدیل شده است، سرزنش میکنند.
کشورهای اروپایی و ایالات متحده به دولت ایران مظنون هستند که به دنبال دستیابی به بمب اتم است. تهران این موضوع را به شدت رد کرده و اصرار دارد که حق دارد از انرژی هستهای غیرنظامی برخوردار باشد.
اسرائیل در ماه ژوئن یک عملیات نظامی بزرگ علیه سایتهای هستهای ایران انجام داد و رئیس جمهور دونالد ترامپ با دستور دادن به هواپیماهای جنگی ایالات متحده برای بمباران اهداف کلیدی، به آنها پیوست.
دولت ترامپ که مدتها برای اعمال مجدد تحریمها تلاش کرده بود، تمایل خود را برای مذاکره با ایران ابراز کرده است، که این موضوع، صداقت واشنگتن را زیر سوال میبرد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که استیو ویتکوف، نماینده ایالات متحده، در حال بررسی راههای مختلف ارتباط با ایران است، بدون اینکه جزئیات بیشتری ارائه دهد.
ایالات متحده در مورد هیچ گونه تماسی با ایران در نیویورک اظهار نظری نکرده است.
اما خامنهای گفت:«نمیتوان با چنین طرفی مذاکره کرد. از نظر من، مذاکره با ایالات متحده در مورد مسئله هستهای و شاید در مورد سایر مسائل نیز، کاملاً به بنبست رسیده است.»
ترامپ در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ادعا کرد که هواپیماهای جنگی ایالات متحده در «نابود کردن کامل» سایتهای هستهای ایران موفق بودهاند.
ترامپ گفت:«موضع من بسیار ساده است. هرگز نمیتوان به حامی شماره یک تروریسم در جهان اجازه داد که خطرناکترین سلاح را در اختیار داشته باشد.»
طرف اروپایی سه شرط برای تمدید دوره لغو تحریمها تعیین کرده است تا زمان بیشتری برای مذاکرات در مورد یک معاهده جامع فراهم شود.
این موارد شامل ازسرگیری مذاکرات مستقیم بدون پیششرط، دسترسی کامل بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) به سایتهای هستهای ایران و اطلاعات دقیق در مورد محل مواد غنیشده است.
طرف اروپایی معتقد است که هیچ یک از این شرایط برآورده نشده است.
تهران قدرتهای اروپایی را به اعمال فشار سیاسی که مذاکرات را تضعیف میکند متهم میکند و ادعا میکند که پیشنهادی «متعادل» ارائه داده است که جزئیات آن فاش نشده است.
ایافپی/ب.ن