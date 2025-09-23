بانوی اول سابق کره جنوبی به اتهام فساد محاکمه میشود
اربیل (کوردستان٢٤)- کره جنوبی امروز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر، محاکمه کیفری همسر رئیس جمهور سابق استیضاح شده، یون سوک یول را آغاز کرد. این اولین باری است که یک بانوی اول سابق پس از برکناری همسرش به دلیل پیشنهاد حکومت نظامی، محاکمه میشود.
کیم کئون هی در ماه اوت به اتهامات مختلفی از جمله دستکاری سهام و فساد دستگیر شد. او شخصا در دادگاه منطقه مرکزی سئول حاضر شد و توسط نگهبانان اسکورت میشد.
بانوی اول سابق با کت و شلوار تیره و موهای بسته شده، نشانهای بر روی سینه خود داشت که شماره زندانی او: ۴۳۹۸ بود.
محاکمه با تایید هویت و شغل او توسط دادگاه آغاز شد که او به طور خلاصه پاسخ داد: "من بیکار هستم."
او همچنین تاریخ تولد خود را اعلام کرد و از درخواست محاکمه با هیئت منصفه خودداری کرد.
این پرونده به این معنی است که کره جنوبی اکنون هم یک رئیس جمهور سابق و هم یک بانوی اول سابق را به طور همزمان روبرو با روند دادرسی کیفری دارد.
کیم مدتهاست که با بررسی دقیق و سوالات طولانی در مورد نقش ادعاییاش در دستکاری سهام مواجه است.
انتقاد عمومی در سال ۲۰۲۲ دوباره شعلهور شد، زمانی که یک کشیش چپگرا از خودش در حال اهدای یک کیف دستی دیور به او فیلم گرفت، که به نظر میرسید او آن را پذیرفته است.
او همچنین به دخالت در روند نامزدی نمایندگان مجلس در حزب یون متهم است، که نقض قوانین انتخابات محسوب میشود.
کارشناسان حقوقی میگویند که این محاکمه میتواند منجر به احضار همزمان این زوج رئیس جمهور سابق به دلیل نقش ادعاییشان در تاثیرگذاری بر انتخابات پارلمانی شود.
همسرش یون، به عنوان رئیس جمهور، سه لایحه تحقیقات ویژه تصویب شده توسط پارلمان تحت کنترل مخالفان را که به دنبال بررسی اتهامات علیه کیم بود، وتو کرد و آخرین وتو در اواخر نوامبر صادر شد.
یک هفته بعد، یون حکومت نظامی اعلام کرد.
ایفپی/ب.ن