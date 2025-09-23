دستگیری دو نفر به اتهام قتل اکبر حاجی رستم

17 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- برادر مقتول گفت که دو فرد متهم به قتل عضو پارت دموکرات کوردستان، در فرودگاه بغداد دستگیر شدند.

چهارشنبه ۲۴ سپتامبر، دو فرد متهم به قتل اکبر حاجی رستم، عضو پارت دموکرات کوردستان در بغداد، دستگیر شدند.

جمهور حاجی رستم، برادر اکبر حاجی رستم، اعلام کرد که دو متهم عرب به اتهام قتل برادر او در فرودگاه بغداد، دستگیر شده‌اند.

او به کوردستان۲۴ گفت: در جریان اقدام به قتل، دو نفر سوار بر موتور سیکلت «اکبر» را تعقیب کرده‌اند و متهم اصلی «عزیز عبدالحسین برغوم» نام دارد که سابقه کار در محل قتل را دارد.

وی افزود: متهم اصلی «اکبر» را در حالیکه مشغول بنزین گرفتن بوده است، تعقیب کرده و زمانیکه مطئمن شده سلاح به همراه ندارد، او را دور زده و سه گلوله به او شلیک کرده و خودرو و گوشی همراه او را به سرقت برده و فرار کرده است.

برادر اکبر توضیح داد: متهم اصلی با خودروی سرقتی به ۱۲ امام و از آنجا به سرچَم گریخته و از آنجا هم از طریق یک مسیر فرعی به بخش جباره و سپس به بغداد رفته است. او روز گذشته خودروی سرقتی را در بغداد فروخته و به قصد خروج از عراق به فرودگاه بغداد رفته است.

جمهور حاجی رستم، گفت که متهم اصلی به قتل برادرش به همراه همدست خود در فرودگاه بغداد توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است.

ب.ن