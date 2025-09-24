تیتالی کَرَم: کوردستان۲۴ یکی از منابع اصلی بخش کوردی رادیو اریوان است
اربیل (کوردستان٢٤)- یک تیم کوردستان۲۴ از بخش کوردی رادیو اریوان در پایتخت ارمنستان بازدید کرد که یکی از قدیمیترین و معروفترین رادیوهای کوردی در خارج از میهن است.
در جریان این بازدید، تیتالی کَرَم، مدیر بخش کوردی رادیو که همزمان مدیرمسئول روزنامه (راه نو/ رێیا تازه) است، به کوردستان۲۴ گفت: بخش کوردی به طور روزانه نیم ساعت پخش دارد که از ساعت ۸:۰۰ تا ۸:۳۰ شب است.
او گفت: اخبار مربوط به ارمنستان و همه بخشهای کوردستان پخش میشود و به فرهنگ مردم کورد اهمیت داده میشود.
تیتالی توضیح داد که کوردستان۲۴ یکی از منابع اصلی بخش کوردی رادیو اریوان است که از آن اخبار جدید دریافت میکنند.
تیم کوردستان۲۴ به منظور تقدیر از فعالیتهای بخش کوردی رادیو اریوان از آن بازدید کرد که جایگاه ارزندهای در پخش اخبار برای کوردهای خارج از میهن دارد.
ب.ن