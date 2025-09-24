پسکوف: صلحی که با بازگشت ترامپ به کاخ سفید آغاز شد «نزدیک به صفر» نتیجه داشته است

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- کرملین امروز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر اعلام کرد که چاره‌ای جز ادامه حمله نظامی به اوکراین ندارد. مسکو ادعای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه روسیه یک «ببر کاغذی» است را رد کرد.

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که ترامپ گفت اوکراین می‌تواند تمام قلمرو خود را از روسیه، که او آن را یک «ببر کاغذی» با اقتصاد ورشکسته توصیف کرد - محوری اصلی در موضع او در مورد درگیری سه سال و نیمه - بازپس بگیرد.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز چهارشنبه با استفاده از اصطلاح مسکو برای حمله به اوکراین گفت:«ما به عملیات نظامی ویژه خود برای تضمین منافع خود و دستیابی به اهداف تعیین شده توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ادامه می‌دهیم.»

وی در مصاحبه‌ با یک رسانه روسی افزود:«ما این کار را هم برای حال و هم برای آینده کشورمان انجام می‌دهیم. برای نسل‌های آینده، بنابراین ما هیچ جایگزینی نداریم.»

او همچنین به عبارت «ببر کاغذی» ترامپ واکنش نشان داد، اما اذعان کرد که اقتصاد - که پس از سه سال رشد سریع و با تورم سرسخت، کند شده است - با برخی موانع روبرو است.

پسکوف گفت:«روسیه ثبات اقتصاد کلان خود را حفظ می‌کند.» او افزود:«بله، روسیه در بخش‌های مختلف اقتصادی با تنش‌ها و مشکلاتی مواجه است.»

کرملین همچنین ارزیابی بدبینانه‌ای از تلاش‌های گسترده‌تر برای تقویت روابط بین مسکو و واشنگتن ارائه داد.

پسکوف گفت، صلحی که با بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه آغاز شد، «نزدیک به صفر» نتیجه داشته است.

او در مورد تلاش‌ها برای از سرگیری روابط گفت:«این مسیر کند است، بسیار کند است.»

مسکو تلاش کرده است مذاکرات با ایالات متحده را فراتر از درگیری اوکراین جلوه دهد و تلاش می‌کند همکاری اقتصادی و دیپلماتیک احتمالی بین این دو قدرت هسته‌ای را ارتقا دهد.

ای‌اف‌پی/ب.ن