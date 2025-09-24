1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- دولت اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه اعلام کرد که تعهدات خود را در مورد ازسرگیری صادرات نفت از طریق چارچوب فدرال عراق به طور کامل اجرا کرده است و اکنون منتظر امضای توافق‌نامه سه‌جانبه توسط وزارت نفت عراق است که به شرکت دولتی سومو اجازه می‌دهد صادرات نفت اقلیم کردستان را ازسر گیرد.

وزارت منابع طبیعی اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که از تمام تصمیمات و دستورالعمل‌های صادر شده توسط شورای وزیران عراق پیروی کرده و رسما به شرکت‌های نفتی داخلی و بین‌المللی اطلاع داده است تا با چارچوب جدید هماهنگ شوند.

به گفته این وزارتخانه، تنها یک شرکت خارجی هنوز تعهدات خود را نهایی نکرده است، تاخیری که تاکید کرد هیچ تاثیری بر توافق گسترده‌تر بین اربیل، بغداد و شرکت‌های عامل ندارد.

وزارت منابع طبیعی تایید کرد که در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵، رسما موافقت خود را به همراه موافقت شرکت‌های نفتی به وزارت نفت عراق ابلاغ کرده و اکنون منتظر پاسخ رسمی بغداد است.

این وزارتخانه خواستار اقدام سریع شد تا سومو بتواند صادرات نفت کوردستان را «در اسرع وقت» آغاز کند و تمام مفاد توافق‌نامه را اجرا کند.

این بیانیه در حالی منتشر شد که شورای وزیران اقلیم کوردستان به ریاست نخست وزیر مسرور بارزانی، در اربیل تشکیل جلسه داد تا در مورد چارچوب صادرات سه جانبه نفت بحث کند.

به گفته اداره رسانه و اطلاع‌رسانی اقلیم کوردستان، این توافق‌نامه - شامل دولت فدرال، اقلیم کوردستان و شرکت‌های نفتی بین‌المللی - برای از سرگیری صادرات نفت کوردستان مطابق با قانون بودجه فدرال عراق و تصمیمات الزام‌آور کابینه‌های هر دو دولت طراحی شده است.

صادرات نفت از اقلیم کوردستان از مارس ۲۰۲۳ پس از حکم داوری پاریس به نفع بغداد که کنترل جریان نفت خام از طریق خط لوله جیحان مستقر در ترکیه را تایید می‌کرد، متوقف شده است.

این تعلیق، میلیاردها دلار ضرر مالی برای اربیل و بغداد به همراه داشته و فشارهای مالی را بر اقلیم کوردستان تشدید کرده است، منطقه‌ای که در بحبوحه این اختلاف طولانی، برای پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی با مشکل مواجه بوده است.

تلاش‌ها برای ازسرگیری صادرات بارها به دلیل اختلافات فنی، حقوقی و سیاسی بین دو طرف متوقف شده است. بغداد بر کنترل متمرکز بر صادرات از طریق شرکت سومو اصرار دارد، در حالی که اربیل به دنبال تضمین‌هایی برای انتقال بودجه و احترام به حقوق اساسی خود تحت سیستم فدرال عراق است.

ذینفعان بین‌المللی، از جمله ایالات متحده و اتحادیه اروپا، خواستار دستیابی به یک مصالحه پایدار شده‌اند و هشدار داده‌اند که بن‌بست فعلی، ثبات اقتصادی و مشارکت‌های انرژی عراق را تضعیف می‌کند.

مقامات کورد معتقدند در حالی که اربیل به تعهدات خود کاملا پایبند بوده است، بغداد همچنان در اجرا تعلل می‌کند و از فشار مالی به عنوان ابزاری سیاسی استفاده می‌کند.

آنها می‌گویند این امر اصول فدرالیسم مندرج در قانون اساسی عراق را تضعیف می‌کند و مردم اقلیم کوردستان را به خاطر اختلافات سیاسی مجازات می‌کند، علیرغم اینکه اقلیم کوردستان تمایل آشکاری به همکاری در صادرات نفت و تقسیم درآمد دارد.

