پیشوا هورامانی: در حال حاضر اقلیم کوردستان میتواند به طور روزانه ۲۳۴ هزار بشکه نفت تولید کند
اربیل (کوردستان٢٤)- سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، میگوید که اکنون اقلیم قادر است به طور روزانه ۲۳۴ هزار بشکه نفت تولید کند و پیشبینی میکنند که در ۴۸ ساعت آینده، صادرات نفت اقلیم ازسر گرفته شود.
امروز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر، پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در حال حاضر اقلیم میتوانند به طور روزانه ۲۳۴ هزار بشکه نفت تولید کند.
وی افزود که بخشی از نفت تولید شده برای مصرف داخلی استفاده میشود و مابقی در چارچوب توافق سهجانبه بین وزارتهای نفت عراق و منابع طبیعی اقلیم کوردستان و شرکتهای نفت، به شرکت سوموی عراق تحویل میشود، تا آن را صادر کند.
هورامانی در خصوص توافق سهجانبه گفت:«این توافق پیشرفتهای خوبی داشته است، برخی از شرکتها ملاحظاتی داشتند، اما مشکل بزرگی نیست و مانع ازسرگیری صادرات نفت اقلیم نخواهد شد. پیشبینی میکنیم که در ۴۸ ساعت آینده این موضوع حل و فصل شود.»
به گفته سخنگوی دولت، توافق سهجانبه برای سه ماه انجام شده است، تا بودجه عراق در مجلس تصویب شود.
او در ادامه گفت:«موضوع ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان به اختصاص حقوق ماهانه کارکنان اقلیم گره خورده بود و مدام گفته میشد که دولت اقلیم کوردستان آمادگی ندارد، مانعتراشی میکند و مشکل میآفریند. بسیار واضح است که دولت اقلیم از آغاز قصد رفع مشکل را داشته است و خواستار حل مشکلات بر مبنای قانون اساسی بوده است.»
سخنگوی دولت تاکید کرد:«ما به تعهدات خود عمل میکنیم و خواستار آنیم حقوق و استحقاقات مردم اقلیم کوردستان همانطور که در قانون اساسی عراق آمده است، رعایت شود و از آن گذشت نخواهیم کرد.»
