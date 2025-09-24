یک مورد ابتلا به تب خونریزی دهنده در اربیل گزارش شد
اربیل (کوردستان٢٤)- مدیرکل بهداشت اربیل، تائید کرد که یک مورد ابتلا به تب خونریزی دهنده در پایتخت اقلیم کوردستان، ثبت شده است.
امروز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر، دلُوان محمد، مدیرکل بهداشت اربیل، به کوردستان۲۴ گفت:«هر سال در ماههای جولای، اوت و سپتامبر موارد ابتلا به تب خونریزی دهنده در اقلیم کوردستان، مشاهده میشود.»
او گفت:«خوشبختانه در سال جاری، در مقایسه با سالهای گذشته آمار ابتلا به این بیماری کاهش پیدا کرده است. به هر حال ما هر سال برای مردم و پزشکان توصیههای محافظتی ارایه میکنیم، تا در صورت مشاهده نشانههای ابتلا اقدام فوری انجام شود.»
وی افزود: در حال حاضر یک فرد مبتلا در بیمارستان اربیل بستری شده که یک خانم ۴۲ ساله و ساکن شهرک قوشتپه است. فرد مبتلا دامدار است، با دام تماس داشته و نتیجه آزمایش او مثبت بوده است.»
مدیرکل بهداشت اربیل، گفت:«نتیجه آزمایش را برای تائید به بغداد فرستادهایم، اما با این حال روند درمان را آغاز کردهایم.»
بیماری تب کریمه کنگو یا تب خونریزی دهنده، از طریق تماس با دام به انسان منتقل میشود و اگر برای معالجه آن اقدام سریع نشود، به مرگ منجر خواهد شد.
ب.ن