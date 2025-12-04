پنتاگون از پیمان امنیتی سهجانبه با بریتانیا و استرالیا حمایت کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – پنتاگون روز پنجشنبه ۴ دسامبر اعلام کرد که پیمان امنیتی سهجانبه AUKUS با بریتانیا و استرالیا را تایید کرده است که شامل خرید حداقل سه زیردریایی هستهای کلاس ویرجینیا توسط کانبرا ظرف ۱۵ سال میشود.
دولت دونالد ترامپ اوایل امسال اعلام کرد که در حال بررسی قرارداد ۲۰۲۱ برای زیردریاییهای تهاجمی هستهای است که در زمان ریاست جمهوری جو بایدن، رئیس جمهور سابق، امضا شده بود.
شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، در بیانیهای گفت: وزارت دفاع بررسی پنج ماهه خود را که در آن توافق AUKUS تایید و مشخص شد را تکمیل کرد. این «همسو با دستور کار «اول آمریکا»ی رئیسجمهور ترامپ است.»
این زیردریاییها که فروش آنها از سال 2032 آغاز خواهد شد، در قلب استراتژی استرالیا برای بهبود قابلیتهای حمله دوربرد خود در اقیانوس آرام، به ویژه علیه چین، قرار دارند.
این معامله میتواند در 30 سال آینده تا 235 میلیارد دلار برای کانبرا هزینه داشته باشد و همچنین شامل فناوری ساخت کشتی در آینده است.
پت کانروی، وزیر صنایع دفاعی استرالیا، امروز جمعه گفت که از بررسی ایالات متحده که تایید کرده AUKUS «با تمام قوا پیش میرود» خوشحال است.«ما به طور سازنده با یافتهها و توصیههای آن در مورد چگونگی بهبود بیشتر AUKUS تعامل خواهیم داشت.»
استرالیا در سال 2021 با فرانسه دچار اختلاف نظر شدیدی شد، زمانی که قرارداد چند میلیارد دلاری برای خرید ناوگانی از زیردریاییهای دیزلی از پاریس را لغو کرد و به جای آن برنامه AUKUS را دنبال کرد.
ایافپی/ب.ن