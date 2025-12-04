10 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – بیش از پنج ماه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل که برای مدت کوتاهی نیروهای آمریکایی را به منطقه کشاند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز پنجشنبه ۴ دسامبر، رزمایش دریایی خود را در خلیج فارس آغاز کرد و به کشتی‌های جنگی آمریکایی در منطقه هشدار داد.

تلویزیون دولتی اعلام کرد که این رزمایش «فداکاری و روحیه مقاومت» نیروهای دریایی سپاه را «برای مقابله با هرگونه تهدید» علیه ایران پس از جنگ ژوئن به نمایش می‌گذارد.

این حملات که منجر به کشته شدن بیش از هزار نفر، از جمله فرماندهان ارشد سپاه، شد، ایران را بر آن داشت تا با حملات پهپادی و موشکی که ده‌ها نفر را در اسرائیل کشت، تلافی کند.

در این گزارش آمده است که واحدهای دریایی «هشدارهایی را به کشتی‌های آمریکایی حاضر در منطقه صادر کردند و پیام قاطع خود را منتقل کردند»، اگرچه محتوای پیام‌ها بلافاصله مشخص نبود و نیروهای آمریکایی در خلیج اظهار نظری نکردند.

رسانه‌های دولتی افزودند که سپاه پاسداران سیستم‌های دفاع هوایی را در شرایط جنگ الکترونیکی مستقر کرده است که «قادر به شناسایی اهداف هوایی و دریایی با استفاده از هوش مصنوعی بودند.»

سالانه حدود 20 درصد از صادرات نفت جهان از خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز در گلوگاه آن که به دریای عمان منتهی می‌شود، عبور می‌کند.

روز چهارشنبه، علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، گفت:«هیچ کشوری نمی‌تواند نقش تنگه هرمز را کاهش دهد» و متعهد شد که سپاه از این آبراه محافظت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی افزود:«امنیت خلیج فارس خط قرمز ایران است.» او دشمنان تهران - ایالات متحده و اسرائیل - را «عاملان اصلی ناامنی جهانی» توصیف کرد.

سپاه پاسداران بارها تانکرهای با پرچم خارجی را که در خلیج تردد می‌کردند، به دلیل آنچه مقامات ایرانی قاچاق سوخت می‌نامند، توقیف کرده است.

ای‌اف‌پی‌/ب.ن