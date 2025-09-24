استقبال رئیس اقلیم کوردستان از جاشوا هریس

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- کاردار سفارت آمریکا در بغداد تاکید کرد که کشورش به پیشبرد روابط و توسعه همکاری با اقلیم کوردستان، متعهد است.

ریاست اقلیم کوردستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم، امروز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر از جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در بغداد و هيئت همراه او استقبال کرده و برای او در انجام ماموریت‌اش آرزوی موفقیت کرده است.

بر پایه بیانیه در این دیدار روابط آمریکا با عراق و اقلیم کوردستان بررسی شد و درباره مذاکرات بین اربیل و بغداد در راستای رفع اختلافات گفت‌وگو شده است. همچنین اوضاع اقتصادی و عمومی عراق و اقلیم کوردستان و انتخابات آینده عراق مورد تبادل نظر قرار گرفته است.

در بیانیه آمده است که دو طرف بر پیشبرد روابط آمریکا با عراق و اقلیم کوردستان تاکید کرده‌اند و جاشوا هریس در این خصوص منافع و ارزش‌های مشترک آمریکا با اقلیم کوردستان را مورد توجه قرار داده و تاکید کرده است که آمریکا به پیشبرد روابط و توسعه همکاری فی‌مابین، متعهد است.

موضوع استحقاقات مالی و حقوق ماهانه کارکنان اقلیم کوردستان نیز مورد توجه قرار گرفته و دو طرف توافق نظر داشته‌اند که لازم است این مسئله در اسرع وقت و برای همیشه حل شود.

خطرات تروریسم و مبارزه با تهدیدات داعش، تحولات خاورمیانه و اوضاع منطقه نیز از دیگر موضوع‌های مورد گفت‌وگو در این دیدار بودند که با حضور سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان، انجام شد.

ب.ن