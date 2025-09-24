پزشکیان در سازمان ملل: ایران هرگز قصد ساخت بمب اتمی نداشته و ندارد

رئیس‌جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ضمن تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای کشورش، اسرائیل را به نسل‌کشی در غزه و تهدید صلح جهانی متهم کرد و گفت ایران حاضر نیست زیر سایه تهدید مذاکره کند.

2 ساعت پیش

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که ایران هرگز قصد ساخت بمب اتمی نداشته و ندارد؛ اما حاضر نیست به قیمت زیر پا گذاشتن حاکمیت و تمامیت ارضی خود و زیر سایه تهدید، وارد مذاکره شود.

رئیس‌جمهور ایران در سخنرانی خود تأکید کرد: «ایران هرگز قصد ساخت بمب اتمی نداشته و ندارد. سال‌هاست که کشور من از سرسخت‌ترین حامیان ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی بوده است. اما آن‌هایی که خود صاحب بزرگ‌ترین زرادخانه‌های اتمی هستند و آشکارا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نقض می‌کنند و سلاح‌هایشان روزبه‌روز کشنده‌تر و ویرانگرتر می‌شود، سال‌هاست که ما را با اتهامات بی‌اساس تحت فشار قرار داده‌اند.»

اتهام نسل‌کشی علیه اسرائیل

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، اسرائیل را به دلیل نسل‌کشی در غزه، تجاوز به خاک لبنان، ویران کردن زیرساخت‌های سوریه و یمن و حمله به حاکمیت کشورها، تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی خواند.

او با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: «اسرائیل با حمایت آمریکا شهرها و زیرساخت‌های ایران را هدف حملات هوایی قرار داد، در حالی که ما به مسیر مذاکرات دیپلماتیک پایبند بودیم. این یک خیانت بزرگ به دیپلماسی و تلاش‌ها برای برقراری ثبات و صلح بود.»

وی همچنین با اشاره به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران افزود: «حملات اسرائیل و آمریکا، علاوه بر به شهادت رساندن شماری از فرماندهان، شهروندان و دانشمندان کشورم، با بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران، ضربه‌ای سنگین به اعتماد بین‌المللی و امید برای دستیابی به صلح در منطقه وارد کرد.»

رئیس‌جمهور ایران به شدت از اسرائیل انتقاد کرد و آن را «متجاوز و جنگ‌افروز» نامید و متهم کرد که به دنبال تأسیس «اسرائیل بزرگ» است. او این طرح را «خیالی و مضحک» خواند و گفت: «این نقشه، بخش‌های وسیعی از خاک کشورهای منطقه را در بر می‌گیرد و نشان‌دهنده اهداف و نیات واقعی اسرائیل است که توسط نخست‌وزیر آن نیز تأیید شده است.»

انتقاد از کشورهای اروپایی و تأکید بر دیپلماسی فرهنگی

پزشکیان با دفاع از سیاست کشورش گفت: «ایران به دنبال چشم‌اندازی مشترک و امیدوارکننده است که امنیت و آرامش را برای منطقه فراهم کرده و به کرامت انسانی و تنوع فرهنگی احترام بگذارد.»

او همچنین به شدت از سه کشور اروپایی و طرح آن‌ها برای اعمال مجدد تحریم‌ها انتقاد کرد و گفت: «آن‌ها به دستور ایالات متحده آمریکا، با فشار و زور و استفاده آشکار از قدرت، تلاش کردند قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت را علیه ایران بازگردانند. این اقدام غیرقانونی که با مخالفت برخی از اعضای شورای امنیت نیز روبه‌رو شد، فاقد مشروعیت بین‌المللی است و از سوی جامعه جهانی نیز مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.»

رئیس‌جمهور ایران در پایان سخنان خود گفت: «ما ایرانیان قدرت خود را نه با تولید و استفاده از سلاح اتمی و کشتار صدها هزار انسان، بلکه با فرهنگ انسان‌دوستی و پیام همزیستی در جهان گسترش داده‌ایم. کسانی که کودکان را می‌کشند، شایسته نام انسان نیستند و قطعاً شریک قابل اعتمادی نخواهند بود. ایران با تکیه بر سنت دیرینه انسان‌دوستی خود، شریکی پایدار و دوستی قابل اعتماد برای همه کشورهای صلح‌جو است.»