آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که علاوه بر پناهجویان، ۱.۸ میلیون آواره‌ی داخلی در سوریه به مناطق اصلی خود بازگشته‌اند، اما چالش‌های بزرگی همچنان باقی است.

آژانس پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) روز چهارشنبه، ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲ مهر ۱۴۰۴)، اعلام کرد که از زمان سرنگونی حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، یک میلیون پناهجوی سوری به کشورشان بازگشته‌اند.

در بیانیه‌ی این آژانس آمده است که علاوه بر بازگشت پناهجویان، یک میلیون و ۸۰۰ هزار آواره‌ی داخلی نیز که طی نزدیک به ۱۴ سال جنگ داخلی آواره شده بودند، به مناطق خود بازگشته‌اند.

چالش‌های بازگشت

با وجود این بازگشت‌ها که نشانه‌ای از امید برای بازسازی کشور است، UNHCR هشدار داد: «خانه‌ها و زیرساخت‌های ویران، خدمات اولیه ضعیف، نبود فرصت‌های شغلی و وضعیت امنیتی ناپایدار، موانع جدی بر سر راه بازگشت و بهبودی پایدار هستند.»

این آژانس خاطرنشان کرد که هنوز بیش از هفت میلیون سوری در داخل کشور آواره هستند و بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار پناهجو نیز در خارج از سوریه به سر می‌برند.

فیلیپو گراندی، کمیسر عالی آژانس پناهندگان سازمان ملل، این تحولات را «فرصتی نادر برای حل یکی از بزرگترین بحران‌های آوارگی در جهان» توصیف کرد. وی به یک نظرسنجی اخیر اشاره کرد که نشان می‌دهد ۸۰ درصد از پناهجویان سوری در اردن، لبنان، مصر و عراق خواهان بازگشت به کشورشان هستند.

کمبود بودجه

آژانس پناهندگان سازمان ملل همچنین نسبت به «کاهش چشمگیر» بودجه‌ی اختصاص‌یافته برای رسیدگی به این بحران ابراز نگرانی کرد. این نهاد اعلام کرده است که امسال کمتر از یک‌چهارم بودجه‌ی مورد نیاز خود را دریافت کرده، در حالی که تنها ۳۰ درصد از بودجه‌ی لازم برای مدیریت وضعیت کلی در سوریه تأمین شده است.