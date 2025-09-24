4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در هشتمین سالروز همه‌پرسی برای استقلال، آن را «روز تصمیم شجاعانه مردم کوردستان و روز پیروزی اراده ملت» نامید و به این مناسبت به پرزیدنت مسعود بارزانی، تبریک گفت.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ۲۵ سپتامبر در هشتمین سالروز همه‌پرسی برای استقلال، در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک، نوشت:«سالروز همه‌پرسی، روز تصمیم شجاعانه مردم کوردستان، روز پیروزی اراده ملت ما، روز امید و آرزو، به رهبر و پیشمرگ جناب پرزیدنت بارزانی و خانواده سربلند شهدا و پیشمرگان قهرمان و مردم میهن‌پرور و مقاوم کوردستان مبارک باد.»

روز ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ شهروندان کوردستان اعم از همه جوامع ملیتی و دینی به پای صندوق‌های رای رفتند و به استقلال کوردستان رای دادند.

بر پایه آمار رسمی کمیسیون عالی مستقل انتخابات و همه‌پرسی، بیش از ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در همه‌پرسی شرکت کردند که برابر است با ۷۲ درصد افراد واجد شرایط رای. در این همه‌پرسی ۹۲.۷۳ درصد شرکت کنندگان رای موافق دادند.

ب.ن