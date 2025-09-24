الشرع در نیویورک با ترامپ دیدار و در سازمان ملل سخنرانی کرد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- احمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه، روز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر در حاشیه هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ملانیا، بانوی اول، دیدار کرد. این دومین دیدار آنها پس از دیدار قبلی‌شان در ریاض در ماه مه بود. خبرگزاری دولتی سوریه، سانا، گزارش داد که الشرع در یک مراسم رسمی پذیرایی در حضور رهبران جهان، با رئیس جمهور آمریکا احوالپرسی کرد و حال و هوای روزی را که تحت تاثیر سخنرانی تاریخی او در مجمع عمومی بود، تعیین کرد.

الشرع با زبانی عمیقا احساسی، سخنرانی خود را آغاز کرد و اعلام کرد:«داستان سوریه، داستانی است که در آن درد با امید در هم می‌آمیزد و مبارزه بین خیر و شر، تاریخ جدید ما را تعریف کرده است.» او شش دهه گذشته سوریه را به عنوان یک رویارویی غم‌انگیز بین یک رژیم سرکوبگر و مردمی که به دنبال آزادی و کرامت هستند، توصیف کرد.

او دولت سابق را «نظامی استبدادی» توصیف کرد که نزدیک به یک میلیون شهروند را کشت، ۱۴ میلیون نفر را آواره کرد، دو میلیون خانه را ویران کرد و بیش از ۲۰۰ حمله با سلاح‌های شیمیایی انجام داد. او با متهم کردن رژیم سابق به دعوت از شبه‌نظامیان خارجی، گسترش مواد مخدر و فرو بردن سوریه در نزاع‌های فرقه‌ای و قومی، گفت:«کودکان، زنان و جوانان ما گاز سمی استنشاق کردند، در حالی که بشکه‌های انفجاری و اعدام‌ها به ابزار حکومت تبدیل شدند.»

الشرع قیام مردمی را که رژیم سابق را سرنگون کرد، به عنوان یک رویارویی تاریخی که با رحمت و خویشتن‌داری انجام شد، مورد ستایش قرار داد. او تاکید کرد که این عملیات نظامی قاطع از تلفات غیرنظامیان جلوگیری کرد، «نبردی سرشار از بخشش و صلح» که شش دهه ظلم را از بین برد و سوریه را از صادرکننده بحران به «فرصتی تاریخی برای صلح و رفاه» تبدیل کرد.

او نتیجه را نه تنها برای سوری‌ها، بلکه برای بشریت نیز پیروزی اعلام کرد:«ما برای ستمدیدگان، برای مادران شهدا و برای همه آوارگان پیروز شدیم. ما تجارت مواد مخدر را که زمانی منطقه ما را به ستوه آورده بود، نابود کردیم و راه را برای بازگشت پناهندگان به خانه‌هایشان باز کردیم.»

رئیس جمهور سوریه متعهد شد که همه مرتکبین جنایات با عدالت روبرو خواهند شد و از ایجاد یک کمیسیون ملی برای عدالت انتقالی و کمیسیون دیگری برای مفقودین خبر داد. او بر آمادگی برای انتخابات مجلس، بازسازی نهادهای مدنی و نظامی و اصل قرار دادن همه سلاح‌ها تحت اختیار دولت تاکید کرد.

او ارکان دولت خود را دیپلماسی متعادل، تثبیت امنیت و توسعه اقتصادی برشمرد. الشرع تاکید کرد که سوریه پیش از این روابط بین‌المللی را بازسازی کرده و لغو تدریجی تحریم‌ها را تضمین کرده است، در حالی که خواستار لغو کامل آنها شد. او اظهار داشت: «تحریم‌ها نباید زنجیری باشند که مردم سوریه را محدود یا آزادی آنها را سلب کنند.»

الشرع همچنین از اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری خبر داد که بازار سوریه را به روی شرکت‌های منطقه‌ای و جهانی باز کرده است و پروژه‌های بازسازی در حال انجام هستند. او روند بازسازی را لحظه‌ای اساسی برای «یک حکومت جدید بر مبنای قانون و حقوق برابر در سوریه» توصیف کرد که به دهه‌ها سرکوب پایان می‌دهد.

الشرع در مورد سیاست خارجی، نسبت به حملات مداوم اسرائیل از ماه دسامبر هشدار داد و اسرائیل را به سوءاستفاده از مرحله انتقالی سوریه برای بی‌ثبات کردن منطقه متهم کرد. او بار دیگر بر تعهد دمشق به توافق‌نامه جدایی ۱۹۷۴ تاکید کرد و گفت که سوریه از طریق دیپلماسی در برابر تهدیدات مقاومت خواهد کرد، اما خواستار احترام به حاکمیت و وحدت ارضی آن شد.

او از جامعه بین‌المللی خواست تا از سوریه در برابر چنین خطراتی حمایت کنند و هشدار داد که سیاست‌های اسرائیل خطر کشاندن خاورمیانه به چرخه‌های جدید جنگ را به همراه دارد.

الشرع از کشورهایی که در طول مبارزه سوری‌ها از آنها حمایت کردند، قدردانی کرد و از ترکیه، قطر، عربستان سعودی، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای عربی و اسلامی نام برد. او گفت:«از طرف مردم سوریه، از هر ملت و مردمی که در تاریک‌ترین روزهای ما در کنار ما ایستادند، تشکر می‌کنم.»

او با مقایسه رنج سوریه و وضعیت اسفناک فلسطینیان اعلام کرد:«ما که جنگ و ویرانی را تحمل کرده‌ایم، از مردم غزه - کودکان، زنان و غیرنظامیان آن - حمایت می‌کنیم. ما خواستار پایان فوری جنگ و حمایت از بی‌گناهان هستیم.»

الشرع در پایان سخنان خود اعلام کرد که سوریه وارد فصل جدیدی از صلح، رفاه و توسعه شده است. او با استناد به آیات کتاب مقدس اعلام کرد:«حق آمده و باطل نابود شده است. سوریه امروز جایگاه شایسته خود را در میان ملت‌ها بازپس می‌گیرد.»

او احیای سوریه را به عنوان تجسم تاب‌آوری، عدالت و غرور ملی به تصویر کشید و تاکید کرد که «داستان سوریه» همچنان ادامه دارد، اما اکنون با امید، بازسازی و تعهد مجدد به بشریت تعریف می‌شود.

الشرع با ملاقات با ترامپ و ایراد سخنرانی‌ای که هم شامل ارزیابی تاریخی و هم چشم‌انداز آینده بود، تلاش کرد سوریه را به عنوان ملتی که از دل تراژدی دوباره زاده شده و آماده تعامل مجدد با جهان است و در عین حال قاطعانه در برابر تهدیدات خارجی مقاومت می‌کند، معرفی کند.

ب.ن