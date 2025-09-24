پرزیدنت بارزانی: میهن خونی است که در رگها جریان دارد
اربیل (کوردستان٢٤)- پرزیدنت بارزانی در هشتمین سالروز همهپرسی برای استقلال، اعلام کرد که «میهن یک نقشه بر روی کاغذ نیست، بلکه خونی است که در رگها جریان دارد.»
امروز پنجشنبه ۲۵ سپتامبر، پرزیدنت مسعود بارزانی در سالروز همهپرسی برای استقلال در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، پیامی منتشر کرد و نوشت:«میهن یک نقشه بر روی کاغذ نیست، بلکه خونی است که در رگها جریان دارد.»
پرزیدنت بارزانی، تاکید کرد:«آنچه امروز کاشته میشود، فردا برداشت خواهد شد.»
روز ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ شهروندان کوردستان اعم از همه جوامع ملیتی و دینی به پای صندوقهای رای رفتند و به استقلال کوردستان رای دادند.
بر پایه آمار رسمی کمیسیون عالی مستقل انتخابات و همهپرسی، بیش از ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در همهپرسی شرکت کردند که برابر است با ۷۲ درصد افراد واجد شرایط رای. در این همهپرسی ۹۲.۷۳ درصد شرکت کنندگان رای موافق دادند.
ب.ن