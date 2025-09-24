سینَم محمد از عدم حضور نمایندگان کورد در هیئت نمایندگی الشرع در سازمان ملل انتقاد کرد
اربیل (کوردستان٢٤)- سینَم محمد، نماینده شورای دموکراتیک سوریه - SDC در ایالات متحده، در مصاحبهای اختصاصی با گزارشگر کوردستان۲۴ در آمریکا، در حاشیه هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، تاکید کرد که هیئت رسمی سوریه فاقد نمایندگی کوردها است و همچنان تحت سلطه یک حزب سیاسی است و هرگونه دیداری بین SDC و دولت سوریه در واشنگتن را تکذیب کرد.
او قاطعانه اظهار داشت که نه او و نه SDC با احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه یا نمایندگان او در طول مجمع عمومی دیدار نکردهاند و تاکید کرد که هیئت نمایندگی سوریه «هیئتی از یک حزب است و هیچ نماینده کوردی در میان آنها نیست.» او عدم حضور کوردها در هیئت نمایندگی رسمی سوریه را نشانه آشکاری از ادامه محرومیت، علیرغم گذار سیاسی این کشور، توصیف کرد.
همچنین خاطرنشان کرد که دلیل حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد این است که قرار است در نشستی در سازمان ملل متحد با طیف وسیعی از مقامات، وزرا و دیپلماتها از سراسر جهان، از جمله نمایندگانی از ژاپن، نروژ، سوئد، کانادا، فرانسه و آفریقای جنوبی، شرکت کند و بحثهایی با محوریت نقش زنان در ارتقای صلح و امنیت در آن صورت گیرد.
سینَم هرگونه ملاقاتی بین شورای دموکراتیک سوریه و دولت سوریه در ایالات متحده را تکذیب کرد و تاکید کرد که گفتوگو همچنان تنها مسیر عملی برای حل مسائل سوریه است. او گفت که شورای دموکراتیک سوریه به دنبال سوریهای دموکراتیک، کثرتگرا و غیرمتمرکز است که در آن همه جوامع - کوردها، اعراب، علویها، دروزیها و مسیحیان - بتوانند مشارکت کنند. «ما فقط یک جریان سیاسی را در هیئت سوری میبینیم و این درست نیست. باید نمایندهای از کوردها وجود میداشت، اما تاکنون چنین نمایندهای وجود نداشته است.»
سینَم محمد، افزود که شورای دموکراتیک سوریه بارها از ایالات متحده و سازمان ملل خواسته است تا برای مشارکت کوردها در روند سیاسی سوریه فشار بیاورند، اگرچه هنوز هیچ نتیجه ملموسی حاصل نشده است.
اظهارات او تکرار اظهارات قبلی هوشنگ درویش، نماینده شورای دموکراتیک سوریه در اقلیم کوردستان بود که روز سهشنبه به کوردستان۲۴ گفت دمشق حاکمیت کامل را در سراسر خاک سوریه اعمال نمیکند. درویش استدلال کرد که با وجود برگزاری انتخابات پارلمانی و فرآیندهای قانون اساسی، دولت همچنان در ریاست جمهوری متمرکز است و نمایندگی واقعی کوردها و سایر اقلیتها را نادیده میگیرد.
او خاطرنشان کرد که توافق ۱۰ مارس بین مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و احمد الشرع، رئیس جمهور موقت، توسط قدرتهای منطقهای مانند ترکیه، روسیه و کشورهای خلیج تضعیف شده است، در حالی که اسرائیل نفوذ خاموش خود را در جنوب سوریه حفظ کرده است. درویش گفت:«دولت مذاکرات خارجی را در اولویت قرار میدهد در حالی که از گفتوگو در داخل غافل است.» او ادعای حاکمیت کامل را یک توهم خواند.
درویش همچنین به تناقض در تروریست خواندن رهبران کورد توسط دمشق و همزمان نشستن با آنها در تریبونهای بینالمللی اشاره کرد. او تاکید کرد که ۳۰ درصد از خاک سوریه تحت مدیریت کوردها با بیش از صد هزار جنگجو و یک دیدگاه سیاسی روشن است و شورای دموکراتیک، سوریه را به یک بازیگر اجتنابناپذیر در آینده سوریه تبدیل میکند.
سینَم محمد و درویش هر دو تاکید کردند که شورای دموکراتیک سوریه هرگونه بازگشت به حکومت تک حزبی یا تک هویتی را رد میکند. آنها تاکید کردند که جنبش کوردها همچنان شریک اصلی در مبارزه با داعش است و سهم تعیینکنندهای در ثبات سوریه دارد.
درویش به کوردستان24 گفت:«بازیگران منطقهای و جهانی باید بدانند که هیچ توافقی در سوریه بدون مشارکت واقعی کوردها موفق نخواهد شد.»
سینَم محمد در پایان با تکرار دیدگاه شورای دموکراتیک سوریه گفت:«ما خواهان سوریهای مترقی و دموکراتیک هستیم که در آن مشارکت مبنا قرار گیرد، نه طرد کردن. باید گفتوگو مسیر اساسی برای حل مشکلات امروز باشد.»
شورای دموکراتیک سوریه با تاکید بر اینکه هیئت نمایندگی سوریه در سازمان ملل همچنان نماینده تمام جوامع این کشور نیست، بار دیگر شکاف عمیق بین لفاظیهای رسمی و واقعیتهای میدانی در گذار جاری سوریه را برجسته کرده است.
ب.ن