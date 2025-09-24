وزیر انرژی آمریکا از توافق نفتی با اقلیم کوردستان تمجید کرد
اربیل (کوردستان٢٤)- کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، روز سهشنبه از ذخایر عظیم نفت و گاز اقلیم کوردستان به عنوان فرصتی برای رفاه متقابل استقبال کرد و توافق در بخش انرژی بین نخست وزیر مسرور بارزانی و شرکتهای آمریکایی را گامی استراتژیک در جهت تقویت روابط اقتصادی بین اربیل و واشنگتن توصیف کرد.
این اظهارات در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن مطرح شد. گزارشگر کوردستان۲۴ در واشنگتن، از وزیر در مورد سفر ماه مه نخست وزیر اقلیم کوردستان و توافق انرژی ۱۱۰ میلیارد دلاری امضا شده با شرکتهای آمریکایی سوال کرد.
رایت با تایید دیدار خود با بارزانی در ماه مه، گفت:«سوال بسیار خوبی است و همه اینها درست است. ببینید، دستور کار رئیس جمهور ترامپ - دستور کار کل دولت ما - این است که انرژی بیشتر، حال همه را بهتر کند. انرژی بیشتر در جهان، به طور کلی، هزینهها را کاهش میدهد و به انسانها اجازه میدهد کارهای بیشتری انجام دهند. کوردستان ذخایر بزرگی دارد. شرکتهای آمریکایی آنجا هستند. ما دوست داریم نفت و گاز طبیعی بیشتری در آنجا توسعه یابد. شما بازاری برای صادرات آن دارید. بنابراین فکر میکنم این برای مردم کوردستان، برای آمریکا و برای جهان بسیار مفید است.»
رایت تاکید کرد که ایالات متحده چه در داخل و چه در خارج از کشور «طرفدار انرژی» است و به جایگاه آمریکا به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز طبیعی در سطح جهان اشاره کرد. او از آنچه «جنون اقلیمی» در اروپا نامید، انتقاد کرد، که به گفته او، تولید خود را کاهش داده، قیمتها را افزایش داده و وابستگی به منابع روسیه را افزایش داده است. او با تاکید بر آمادگی واشنگتن برای همکاری بینالمللی در توسعه انرژی، اظهار داشت:«حداقل آنها باید به ایالات متحده یا متحدانشان وابسته میبودند.»
اظهارات وزیر امور خارجه در همان روزی مطرح شد که پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، در اربیل اعلام کرد که تولید نفت اقلیم به ۲۳۴۰۰۰ بشکه در روز رسیده است و انتظار میرود صادرات نفت ظرف ۴۸ ساعت تحت یک توافقنامه جدید سهجانبه با بغداد و شرکتهای بینالمللی ازسر گرفته شود.
هورامانی این توافق را «گامی مهم رو به جلو» توصیف کرد و توضیح داد در حالی که بخشی از نفت نیازهای داخلی را برآورده میکند، مابقی آن برای صادرات به شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق – سومو تحویل داده خواهد شد. وی افزود که این توافق موقت است و به مدت سه ماه تا زمان نهایی شدن بودجه فدرال ۲۰۲۶ عراق ادامه خواهد داشت، اما تاکید کرد که اربیل همواره به دنبال حل اختلافات با بغداد «مطابق با قانون اساسی» بوده است.
وی همچنین تایید کرد که اقلیم کوردستان ۱۲۰ میلیارد دینار عراقی از درآمدهای داخلی خود را به وزارت دارایی بغداد پرداخت کرده است تا پرداخت حقوق ماهانه کارکنان بخش دولتی تضمین شود. هورامانی با رد تفاسیر قانونی اخیر مجلس شورای ایالتی بغداد به عنوان نظرات مشورتی و نه احکام الزامآور، گفت:«حقوق مردم کوردستان تضمین شده است و ما از آن نمیگذریم.»
همگرایی اظهارات رایت در واشنگتن و هورامانی در اربیل، اهمیت همکاری در حوزه انرژی را در برههای که اقلیم کوردستان پس از نزدیک به ۱۸ ماه توقف صادرات، به دنبال بازگرداندن ثبات به امور مالی خود است، برجسته کرد.
از مارس ۲۰۲۳، صادرات نفت خام کوردستان از طریق بندر جیحان ترکیه پس از حکم داوری بینالمللی به نفع بغداد به حالت تعلیق درآمده و میلیاردها دلار درآمد از دست رفته برای هر دو طرف به همراه داشته است. در حالی که بغداد اغلب از ارسال بودجه به عنوان فشار سیاسی استفاده کرده است، مقامات کورد دولت فدرال را به تضعیف حقوق اساسی اقلیم متهم کردهاند.
برای اقلیم کوردستان، توافق با شرکتهای آمریکایی و از سرگیری صادرات چیزی بیش از بهبود اقتصادی است - آنها تاکید مجددی بر این هستند که اقلیم کوردستان یک شریک فدرال واقعی است، نه تابع بغداد. همانطور که رایت تاکید کرد، برای واشنگتن، این مشارکت منعکس کننده یک دکترین انرژی گستردهتر است: اینکه تولید بیشتر، همکاری بیشتر و دسترسی بیشتر نه تنها به نفع کوردستان و ایالات متحده، بلکه به نفع کل اقتصاد جهانی است.
ب.ن