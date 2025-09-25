3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- تلویزیون دولتی ایران، روز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر، تصاویری از اسناد و فیلم‌هایی را پخش کرد که به گفته آنها مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل است - که اسرائیل، هرگز رسما آن را تایید یا تکذیب نکرده است.

این مستند کپی‌هایی از گذرنامه‌هایی را نشان داد که گفته می‌شود دانشمندان اسرائیلی را معرفی می‌کنند، به همراه اطلاعاتی در مورد محل سایت‌های نظامی.

همچنین فیلم‌هایی را پخش کرد که گفته می‌شود در داخل راکتور دیمونا در جنوب اسرائیل فیلمبرداری شده است، که به طور گسترده اعتقاد بر این است که تنها زرادخانه هسته‌ای خاورمیانه، هرچند اعلام نشده، را در اختیار دارد.

خبرگزاری فرانسه نتوانست این اسناد و تصاویر را تایید کند.

در این مستند، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، گفت که ایران از اطلاعات به دست آمده در ماه ژوئن برای حمله به سایت‌های حساس در داخل اسرائیل در آن ماه استفاده کرده است.

مقامات ایرانی پیش از این گفته بودند که قبل از جنگ، هزاران سند طبقه‌بندی شده اسرائیلی، از جمله جزئیات سایت‌های هسته‌ای و نظامی، به دست آورده‌اند.

این مستند همچنین شامل عکس‌هایی از رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که به عنوان عکس‌های شخصی توصیف شده بود، و یکی از آنها او را در حال بوسیدن شخصی با لباس مینی ماوس نشان می‌داد.

این خبرگزاری مدعی شد که این عکس‌ها توسط اسرائیل به دست آمده و آن را به جاسوسی از گروسی متهم کرد.

از زمان حمله غافلگیرانه اسرائیل به ایران در ماه ژوئن که منجر به ۱۲ روز جنگ شد، رهبری سیاسی ایران آشکارا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مدیر آن را هدف قرار داده و آنها را به همدستی نسبی متهم کرده است.

تهران این آژانس را به دلیل عدم محکوم کردن حملات اسرائیل - و بعدا ایالات متحده - به تاسیسات هسته‌ای خود مورد انتقاد شدید قرار داد.

پخش این مستند در بحبوحه تنش‌های تازه بین ایران و کشورهای غربی بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد.

غرب، به رهبری ایالات متحده و با حمایت اسرائیل، ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای متهم می‌کند، اتهاماتی که تهران به شدت آن را رد می‌کند و اصرار دارد که برنامه اتمی آن صرفا غیرنظامی است.

اسرائیل برنامه هسته‌ای ایران را یک تهدید وجودی می‌داند.

ایران و اسرائیل سال‌هاست که جنگی در سایه را آغاز کرده‌اند که با دستگیری‌های تهران از جاسوسان ادعایی و اتهاماتی مبنی بر دست داشتن اسرائیل در قتل‌های هدفمند و خرابکاری‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نمایان می‌شود.

ای‌اف‌پی/ب.ن