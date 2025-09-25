3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- مدیر سازمان آب قلعه‌دیزه، می‌گوید که به دلیل مسدود کردن منابع آب توسط ایران، آن شهر با بحران کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کند.

امروز پنجشنبه ۲۵ سپتامبر، مهندس معروف محمود، مدیر سازمان آب قلعه‌دیزه، در گفت‌وگو با گزارشگر کوردستان۲۴، گفت:«سطح آب زاب کوچک به دلیل مسدود کردن منابع توسط ایران، کاهش پیدا کرده و فقط آب چشمه‌های کوچک به زاب کوچک سرازیر می‌شود و بیشتر آن‌ها هم در اثر خشکسالی خشک شده‌اند و آب لازم تامین نمی‌شود.»

وی افزود:«کاهش سطح آب، شهر قلعه‌دیزه را با بحران مواجه کرده‌ است و سازمان آب در محلات شهر ناچار به جیره‌بندی آب شده است.»

او توضیح داد:«ایران از ۱۱ سپتامبر منابع آب را مسدود کرده‌ است و شرایط بدی ایجاد شده و پیشبینی می‌کنیم با شرایط بدتری هم مواجه شویم.»

مدیر سازمان آب قلعه‌دیزه ابراز امیدواری کرد که با آغار فصل بارش شرایط تغییر کند و گفت که در غیر اینصورت ناچار خواهند شد که جیره‌بندی را شدیدتر کنند.

ب.ن