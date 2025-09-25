هواپیمای نتانیاهو برای رسیدن به اجلاس سازمان ملل مسیر غیرمعمولی را طی کرد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- هواپیمای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، امروز پنجشنبه ۲۵ سپتامبر در مسیر غیرمعمولی به نیویورک رفت و در مسیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از کنار چندین کشور اروپایی عبور کرد.

به گفته یک منبع دیپلماتیک فرانسوی که با خبرگزاری فرانسه صحبت کرد، اگرچه فرانسه به اسرائیل اجازه استفاده از حریم هوایی خود را داده بود، اما داده‌های ردیابی پرواز نشان داد که هواپیمای نتانیاهو در عوض مسیر جنوبی را در پیش گرفته است.

این هواپیما از یونان و ایتالیا عبور کرد، سپس قبل از عبور از اقیانوس اطلس، از طریق تنگه جبل الطارق به سمت جنوب تغییر مسیر داد.

بریتانیا، فرانسه و پرتغال از جمله کشورهایی بودند که این هفته کشور فلسطین را به رسمیت شناختند، اقدامی که نتانیاهو به شدت با آن مخالف است. ایرلند و اسپانیا در ماه مه به رسمیت شناختن فلسطین را اعلام کردند.

در همین حال، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که تغییر مسیر هواپیمای نتانیاهو با هدف جلوگیری از برخورد با کشورهایی بوده است که اساسنامه رم را امضا کرده‌اند، که در صورت فرود اضطراری می‌توانند حکم بازداشت صادر شده توسط دادگاه بین‌المللی کیفری را اجرا کنند.

دیوان کیفری بین‌المللی در ماه نوامبر حکم جلب نتانیاهو و وزیر دفاع سابق او، یوآو گالانت، را به اتهام جنایات جنگی ادعایی مرتکب شده در جریان حمله نظامی اسرائیل به غزه صادر کرد.

اسپانیا هفته گذشته اعلام کرد که از تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی حمایت می‌کند و تیمی را برای بررسی نقض حقوق بشر در غزه تشکیل داده است، که بخشی از تلاش گسترده‌تر آن برای فشار بر اسرائیل برای پایان دادن به جنگ است.

نتانیاهو قرار است روز جمعه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. او همچنین قرار است هفته آینده با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در کاخ سفید دیدار کند.

ای‌اف‌پی/ب.ن