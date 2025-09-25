تایمز اسرائیل: اطلاعات عراق، رهبر سوریه را از یک سوءقصد نجات داد

گزارش تایمز اسرائیلی می‌گوید همکاری عراق و سوریە، نشان‌دهنده‌ی شکاف در «محور مقاومت» به رهبری ایران و تغییر راهبردی در سیاست بغداد برای مهار نفوذ تهران در سوریه است

4 ساعت پیش

روزنامه‌ی «تایمز اسرائیل» در گزارشی اعلام کرد که دستگاه اطلاعاتی عراق اخیراً جان احمد الشرع، رهبر سوریه، را از یک طرح ترور نجات داده است.

به ادعای این روزنامه، این اقدام نشان‌دهنده‌ی تغییر در سیاست خارجی عراق و شکاف در «محور مقاومت» به رهبری ایران است.

تغییر در موازنه‌ی قدرت منطقه‌ای

این روزنامه‌ی اسرائیلی در گزارشی با عنوان «عراق، الشرع را نجات می‌دهد و جبهه‌ی ایران شکاف برمی‌دارد» توضیح داد که هرچند این خبر در غرب توجه کمتری را به خود جلب کرد، اما برای اسرائیل یک تحول کلیدی است. این گزارش معتقد است این رویداد نشان می‌دهد که زمین زیر پای گروه‌های نیابتی ایران در حال لرزیدن است و عراق با اتخاذ «سیاست بقا»، در حال ایجاد موازنه‌ای جدید میان ایران و آمریکاست.

این گزارش می‌افزاید، در حالی که عراق و سوریه برای دهه‌ها تحت حاکمیت دو رژیم متخاصم بعثی بودند، پس از روی کار آمدن الشرع، بغداد و دمشق در حال بازتنظیم روابط خود به شیوه‌ای هستند که نگرانی ایران و توجه اسرائیل را برانگیخته است.

همکاری اطلاعاتی بغداد و دمشق

به نوشته‌ی تایمز اسرائیل، مداخله‌ی اطلاعاتی عراق برای حفاظت از الشرع، نشان‌دهنده‌ی وجود یک همکاری عملیاتی میان بغداد و دستگاه‌های اطلاعاتی جدید در سوریه است. گزارش‌های اطلاعاتی حاکی از آن است که مقامات عراقی علاوه بر نجات جان الشرع، افسران سابق رژیم اسد را نیز از سوریه خارج کرده و پرونده‌ای حاوی اطلاعات مربوط به توطئه‌گران را به رهبر جدید سوریه تحویل داده‌اند.

این گزارش تحلیل می‌کند که چنین همکاری سطح بالایی به این معناست که بقای سوریه دیگر تنها به تهران وابسته نیست و بغداد اجازه نخواهد داد ایران در آینده‌ی سوریه دست بالا را داشته باشد.

یک فرصت برای اسرائیل

تایمز اسرائیل این تحول را پیشرفتی در راستای تقویت ثبات منطقه‌ای می‌داند و می‌نویسد: «موضع عراق به وضوح نشان می‌دهد که حتی سرسخت‌ترین دشمنان نیز زمانی که بقایشان در خطر باشد، می‌توانند به زمینه‌ی مشترک برسند.» این روزنامه معتقد است هرچند سوریه همچنان یک دشمن بالقوه است، اما شرایط، الشرع را وادار می‌کند تا تنش با اسرائیل را کاهش دهد.

این گزارش با اشاره به اینکه الشرع پیشتر با اسرائیل به توافق امنیتی رسیده بود، گمانه‌زنی می‌کند که این توافق ممکن است زمینه‌ساز پیوستن سوریه به «پیمان ابراهیم» شود.

در پایان این گزارش آمده است: «هر شکافی در جبهه‌ی ایران، یک فرصت برای اسرائیل است و این شکاف روزبه‌روز در حال گسترش است. تصمیم عراق برای نجات الشرع، ضربه‌ای مستقیم به تهران و دلیلی بر فروپاشی محور مقاومت است. فرصتی برای اسرائیل فراهم شده که باید از آن استفاده کند.»