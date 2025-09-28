مسرور بارزانی از رئیس ائتلاف عزم استقبال کرد

55 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و رئیس‌ ائتلاف عزم، اوضاع سیاسی عراق، زمینه‌‌سازی‌ برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و حل مسائل بین اربیل و بغداد بر مبنای قانون اساسی و توافقات را بررسی کردند.

دولت اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: امروز یکشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از مثنی السامرائی، رئیس ائتلاف عزم استقبال کرد.

بر پایه بیانیه، در این دیدار درباره آخرین تحولات و پیشامدهای مربوط به اوضاع سیاسی عراق، زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و حل مسائل بین اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق بر مبنای قانون اساسی و توافقات، تبادل نظر شد.

در بیانیه آمده است: دو طرف در خصوص ضرورت حل مسائل بین اربیل و بغداد به طور ریشه‌ای و در چارچوب احترام به حقوق قانونی مردم کوردستان و همه جوامع عراق و بهبود اوضاع خدمات‌رسانی و معیشت هم‌میهنان عراق، توافق نظر داشتند.

ب.ن