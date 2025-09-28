پرزیدنت بارزانی و رئیس ائتلاف عزم انتخابات آینده عراق را بررسی کردند

46 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- در دیدار پرزیدنت بارزانی و رئیس ائتلاف عزم، انتخابات آینده مجلس نمایندگان عراق مورد گفت‌وگو قرار گرفت.

امروز یکشنبه ۲۸ سپتامبر، بارگاه بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که پرزیدنت مسعود بارزانی در صلاح‌الدین اربیل از مثنی السامرائی، رئیس ائتلاف عزم استقبال کرد.

بر پایه بیانیه، در این دیدار اوضاع عراق و منطقه و انتخابات آینده مجلس نمایندگان عراق مورد گفت‌وگو قرار گرفت. همچنین روابط و هماهنگی بین نیروهای سیاسی عراق مورد بررسی قرار گرفت.

ب.ن